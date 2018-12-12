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    • Бубнов: «Так и не понял, как «Локомотив» планировал выиграть в Германии»

    Бубнов: «Так и не понял, как «Локомотив» планировал выиграть в Германии»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов назвал провалом выступление «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Во вторник московская команда проиграла на выезде «Шальке-04» (0:1) и заняла последнее место в своей группе.

    «Я так и не понял, как именно железнодорожники планировали выиграть в Германии. В атаке «Локомотив» себя вообще никак не проявил, кроме единственного момента Денисова в конце первого тайма. Вроде серьезных потерь нет, все в строю, а впереди игра совсем не клеилась. И нельзя сказать, что немцы особо усердствовали, ведь их устраивал любой результат матча. Гости проявили мало активности, поэтому и выбыли из борьбы.

    Возможно, игроки мыслями были уже в отпуске, который наступил с финальным свистком. Но в целом Лига чемпионов — совсем другой уровень по сравнению с РПЛ, и «Локомотив» к нему оказался не готов. По его выступлению можно судить о разнице между двумя турнирами. Достаточно сказать, что железнодорожники за весь групповой этап забили четыре мяча, хотя и на внутренней арене они яркой игрой в атаке не отличаются.

    Конечно, еврокубковую кампанию «Локомотива» иначе как провальной не назовешь. В такой группе подопечные Юрия Семина были обязаны занимать как минимум третье место и проходить в Лигу Европы. С другой стороны, команда получила бесценный опыт, которого у нее не было очень давно. Не думаю, что вылет из еврокубков повлияет на позиции Семина, — его будут оценивать по выступлению в чемпионате России. А там отсутствие борьбы на два фронта должно помочь «Локомотиву» поправить турнирное положение», — сказал Бубнов.

    «Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал

    Источник: Sportbox

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    12.12.2018 09:00
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 декабря 2018, 19:49

      мы тоже

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      Рейтинг: +240

      Skrudg 12 декабря 2018, 18:23

      Локомотив не впечатлил.жаль.

      0
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      Рейтинг: +570

      avera 12 декабря 2018, 17:36

      Как,как.На дурака.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +975

      Mr Green 12 декабря 2018, 17:10

      как дети малые. никто не собирался выигрывать. денег заработали и все, теперь борьба только в чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 12 декабря 2018, 15:01

      Это Палыч планировал выиграть. А вот футболистам это вообще не нужно. По весне играть в РПЛ, кубке и в ЛЕ? Им зачем это? Опять через два дня на третий или через три - на четвёртый? Да, обидно за болельщиков Локо.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 14:40

      Бубнов правильно определил преимущества Локомотива на вторую часть чемпионата - это отсутствие борьбы на два фронта.

      5
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      Рейтинг: +4443

      sobaka120982 12 декабря 2018, 13:06

      Да это вообще позор российского футбола!!! Даже в ЛЕ не попали.....

      1
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > sobaka120982 12 декабря 2018, 14:07

      Тихо, пони, вам сегодня ещё на Сантьяго Бернабеу плюшки ловить.

      4
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      Рейтинг: +4443

      sobaka120982 > Файдаэн 12 декабря 2018, 17:48

      Я не спорю что и мы в жопе но у нас и состав координально поменялся

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 12 декабря 2018, 12:49

      Семин и сам не понял

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      Театрал 12 декабря 2018, 12:20

      Тот самый случай, Саша, когда ты не одинок

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 декабря 2018, 12:14

      Семин хотел сыграть на ничью и был уверен, что Галатасарай свою игру
      проиграет, вот и весь план.

      2
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      ...
      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > vladimir-7 12 декабря 2018, 12:51

      Ничья ничего Локо не давала, поскольку личная встреча в пользу Галатасарая.

      1
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      Рейтинг: +4443

      sobaka120982 > vladimir-7 12 декабря 2018, 13:08

      А ничья сравняла бы локо с турками по очкам и это бы ничего не дало,учитывай личные встречи,а по ним у локо бублик

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > sobaka120982 12 декабря 2018, 13:47

      Ну да, но подкожно думал, что один мячик закатят
      и порядок.

      1
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > vladimir-7 12 декабря 2018, 14:19

      Надо было дома закатывать Сараю штуки четыре, чтобы мечтать о ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ilichkadr 12 декабря 2018, 15:32

      Локо как и ЦСКА понадеялись на слабого соперника,
      вот и результат. Тренеры не смогли внушить серьезность
      настроения противника на борьбу.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > sssrspartak 12 декабря 2018, 19:24

      Наши команды все так нацеливаются, а потом во всю
      упираются и тратят намного больше сил, чем нужно
      было для нормальной игры. Вспоминаю игру Зенита
      с Динамо Минск и Краснодар в прошлом, правда в
      этом сезоне таких ошибок он не повторяет.

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