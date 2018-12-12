Бубнов: «Так и не понял, как «Локомотив» планировал выиграть в Германии»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов назвал провалом выступление «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Во вторник московская команда проиграла на выезде «Шальке-04» (0:1) и заняла последнее место в своей группе.

«Я так и не понял, как именно железнодорожники планировали выиграть в Германии. В атаке «Локомотив» себя вообще никак не проявил, кроме единственного момента Денисова в конце первого тайма. Вроде серьезных потерь нет, все в строю, а впереди игра совсем не клеилась. И нельзя сказать, что немцы особо усердствовали, ведь их устраивал любой результат матча. Гости проявили мало активности, поэтому и выбыли из борьбы.

Возможно, игроки мыслями были уже в отпуске, который наступил с финальным свистком. Но в целом Лига чемпионов — совсем другой уровень по сравнению с РПЛ, и «Локомотив» к нему оказался не готов. По его выступлению можно судить о разнице между двумя турнирами. Достаточно сказать, что железнодорожники за весь групповой этап забили четыре мяча, хотя и на внутренней арене они яркой игрой в атаке не отличаются.

Конечно, еврокубковую кампанию «Локомотива» иначе как провальной не назовешь. В такой группе подопечные Юрия Семина были обязаны занимать как минимум третье место и проходить в Лигу Европы. С другой стороны, команда получила бесценный опыт, которого у нее не было очень давно. Не думаю, что вылет из еврокубков повлияет на позиции Семина, — его будут оценивать по выступлению в чемпионате России. А там отсутствие борьбы на два фронта должно помочь «Локомотиву» поправить турнирное положение», — сказал Бубнов.

«Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал