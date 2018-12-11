Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Аллегри: «Матч с «Янг Бойз» важнее игры с «Интером». Нам нужно финишировать первыми в группе ЛЧ»

    Аллегри: «Матч с «Янг Бойз» важнее игры с «Интером». Нам нужно финишировать первыми в группе ЛЧ»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

    «Этот матч важнее, чем игра с «Интером» [7 декабря в Серии А], потому что от этого матча зависит первое место и потому что мы играем против команды, которая создает много моментов дома.

    Нам очень важно финишировать первыми. Мы будем играть в серьезном матче, и «Ювентус» сделает это, потому что это ответственная команда, которая понимает значимость игры. Негативный результат плохо на нас скажется. Мы не можем себе это позволить, потому что потом мы играем с «Торино», а это дерби. В ней нам нужен результат», – сказал Аллегри.

    Матч «Ювентус» – «Янг Бойз» пройдет сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2018 22:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 12 декабря 2018, 11:34

      Все матчи важные

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 