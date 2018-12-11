Аллегри: «Матч с «Янг Бойз» важнее игры с «Интером». Нам нужно финишировать первыми в группе ЛЧ»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

«Этот матч важнее, чем игра с «Интером» [7 декабря в Серии А], потому что от этого матча зависит первое место и потому что мы играем против команды, которая создает много моментов дома.

Нам очень важно финишировать первыми. Мы будем играть в серьезном матче, и «Ювентус» сделает это, потому что это ответственная команда, которая понимает значимость игры. Негативный результат плохо на нас скажется. Мы не можем себе это позволить, потому что потом мы играем с «Торино», а это дерби. В ней нам нужен результат», – сказал Аллегри.

Матч «Ювентус» – «Янг Бойз» пройдет сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.