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    • Трабукки: «Встретился с Адриано. Ни о какой Бразилии речи не идет»

    Трабукки: «Встретился с Адриано. Ни о какой Бразилии речи не идет»

    Футбольный агент Марко Трабукки, представляющий интересы нападающего «Спартака» Луиса Адриано, прокомментировал информацию о возможном переходе бразильца в «Интернасьонал».

    Ранее сообщалось, что клуб из Порту-Алегри хочет арендовать 31-летнего форварда.

    «Неделю назад встретился с Адриано. Ни о какой Бразилии речи не идет. Он пока сосредоточен на «Спартаке» и, как все заметили, очень рад работать с главным тренером Олегом Кононовым. Он снова стал забивать и может вновь стать ключевым игроком для успеха «Спартака», – сказал Трабукки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2018 07:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 15:55

      Ну вот все и прояснилось.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3438

      violator20 11 декабря 2018, 10:37

      Правильно, нечего ему делать в Бразилии, там слишком много диких обезьян!)))

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 11 декабря 2018, 09:56

      Ну и отличненько.
      Трабуки туфту не погонит.

      3
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      Рейтинг: +373

      cпартак саня 11 декабря 2018, 09:14

      всем привет

      2
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      Рейтинг: +54

      fil 517 11 декабря 2018, 09:11

      Обратное было бы странно. Он уже столько лет в европейских чемпионатах играет, что вряд ли представляет себе нынешний бразильский футбол.

      1
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 11 декабря 2018, 07:35

      Что и требовалось доказать. Журналюгам просьба - оставьте Адриано в покое! Он игрок Спартака и точка!

      5
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