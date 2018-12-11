Трабукки: «Встретился с Адриано. Ни о какой Бразилии речи не идет»

Футбольный агент Марко Трабукки, представляющий интересы нападающего «Спартака» Луиса Адриано, прокомментировал информацию о возможном переходе бразильца в «Интернасьонал».

Ранее сообщалось, что клуб из Порту-Алегри хочет арендовать 31-летнего форварда.

«Неделю назад встретился с Адриано. Ни о какой Бразилии речи не идет. Он пока сосредоточен на «Спартаке» и, как все заметили, очень рад работать с главным тренером Олегом Кононовым. Он снова стал забивать и может вновь стать ключевым игроком для успеха «Спартака», – сказал Трабукки.