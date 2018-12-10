Уткин: «Зенит» так ужасно не играл ни с Манчини, ни с Луческу»

Журналист Василий Уткин после матча 17-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2) раскритиковал игру «Зенита» под руководством главного тренера Сергея Семака.

«Рубин» без всех стоящих игроков, с никому ненужным Байрамяном, отданным «Ростовом» даром, с половиной состава дебютантов, через час игры силы кончились – «Рубин» бьет «Зенит» на его поле.

Забивая первый важнейший гол со стандарта, который известен всей РПЛ в подробностях. В первые десять минут. Второй гол «Зенит» привозит себе в наилучших традициях.

Единственный гол «Зенит» забивает с пенальти. Никаких претензий – просто больше нет ничего. Совсем. В навале последних минут против изможденного соперника единственный логичный момент – когда Заболотный встает на пути мяча, летящего, возможно, в ворота «Рубина».

Сергей Семак очень симпатичный человек. Но команда так ужасно не играла ни с Манчини, ни с Луческу», – написал Уткин в телеграме.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ и ушел лидером на зимний перерыв.

«Зенит» проиграл воспитаннику, которого не ставил в состав