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    • Уткин: «Зенит» так ужасно не играл ни с Манчини, ни с Луческу»

    Уткин: «Зенит» так ужасно не играл ни с Манчини, ни с Луческу»

    Журналист Василий Уткин после матча 17-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2) раскритиковал игру «Зенита» под руководством главного тренера Сергея Семака.

    «Рубин» без всех стоящих игроков, с никому ненужным Байрамяном, отданным «Ростовом» даром, с половиной состава дебютантов, через час игры силы кончились – «Рубин» бьет «Зенит» на его поле.

    Забивая первый важнейший гол со стандарта, который известен всей РПЛ в подробностях. В первые десять минут. Второй гол «Зенит» привозит себе в наилучших традициях.

    Единственный гол «Зенит» забивает с пенальти. Никаких претензий – просто больше нет ничего. Совсем. В навале последних минут против изможденного соперника единственный логичный момент – когда Заболотный встает на пути мяча, летящего, возможно, в ворота «Рубина».

    Сергей Семак очень симпатичный человек. Но команда так ужасно не играла ни с Манчини, ни с Луческу», – написал Уткин в телеграме.

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ и ушел лидером на зимний перерыв.

    «Зенит» проиграл воспитаннику, которого не ставил в состав

    Источник: Телеграм Василия Уткина

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    10.12.2018 07:48
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 10 декабря 2018, 15:54

      Если Семак выдержит психологическое давление, то все будет в порядке...Зенит до весны на первом месте в чемпионате и уже будет играть в следующем этапе Лиги Европы - какой-то еще клуб в России такого достиг?!

      1
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 10 декабря 2018, 12:56

      Проблема в том, что на протяжении нескольких сезонов приходится форсировать форму в начале сезона из-за возможного вылета из еврокубков, как результат конец первого круга просто все стоят, тут еще непонятный товарняк с Шальке, который нужен скорее руководству, чем тренерам и игрокам. Единственное, что может сейчас спасти зенит это грамотно спланированные и сбалансированные тренировочные сборы, хотя судя по последним годам можно предположить 1/8 лига европы и 3 место в чемпионате (Локомотив-1 Краснодар-2)

      0
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 10 декабря 2018, 12:34

      Жирный прав. Семак пока явно слабый тренер, это очевидно!

      4
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      Рейтинг: +4951

      polt 10 декабря 2018, 12:16

      Можно согласиться. Откровенно бестолковая беготня по полю с отсутствием какой то осмысленности в действиях. Времени было достаточно, что бы воплотить хоть какое то подобие тренерской мысли и коллективной игры. Но увы, Зенит откровенно в стадии деградации.

      7
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат 10 декабря 2018, 10:35

      Вчера не было Дзюбы, а без него Зенит Семака - то же самое, что при Зенит Манчини без Кокорина и Зенит Луческу без Жулиано. Плохо что все эти тренеры не смогли поставить командную игру, и она зависит от одного игрока, но тренеры классом выше Зениту не светят, потому что топ-тренер не пойдет тренировать груду футбольного шлака. Даже если этот шлак был куплен господами Фурсенко и Сарсания за миллионы евро. Кстати, пусть Уткин не бредит - всю весну 2018, когда выбыл Кокорин, Зенит играл так же ужасно как вчера. Никакой разницы.

      3
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      Рейтинг: +5035

      neveldomha > Вомбат 10 декабря 2018, 13:18

      Тульский Арсенал показал, что такое есть Зенит Семака с Дзюбой. Так что без него или с ним, счет все равно на табло

      3
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    • ...
      Рейтинг: +67996

      portero 10 декабря 2018, 10:32

      Уткин прав тренера по игре Зенита не видно, а ведь тренерский штаб огромен, что они там делают???? получают доход , а работать???? зачем?
      ну игроки какие то потерянные , но большинство от тренерского штаба ибо эти игроки пешком ходят и не понимают что хочет тренер или просто некоторые не могут

      5
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      Рейтинг: +209

      Горький565 10 декабря 2018, 10:13

      И на старуху бывает проруха....

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 10 декабря 2018, 09:59

      Вася прекращай употреблять наркотики, хню как обычно несешь!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 декабря 2018, 09:45

      Одно в " Зените" радует так это посещаемость матчей. Но при такой игре и это может закончиться. А потом трибуны будут заполнять бюджетники и дети до 14 лет бесплатно по проводимым акциям...

      3
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      Рейтинг: +8203

      nik55 > Рубик Докоян 10 декабря 2018, 11:24

      там и сейчас половина бесплатно ходит

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > nik55 10 декабря 2018, 14:58

      И это правильно,дети вырастут и станут болелами.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > nik55 10 декабря 2018, 16:39

      Не хожу на стадион и ценовую политику "Зенита" не знаю. Но в моё детство были билеты детские и взрослые которые разнились в цене. И так было в кино, в театре, на спортивных соревнованиях и на транспорте. А на второй тайм уже не редко бесплатно пропускали народ. Билетёры могли сжалившись, и бесплатно детвору пропустить на матч.

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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 10 декабря 2018, 09:41

      Вася, с тобой всё понятно.Не зря тебя выгнали с НТВ после скандала с О.И.Романцевым.Всю грязь лил на Спартак.Душонка твоя продажная.

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