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    «Зенит» проиграл воспитаннику, которого не ставил в состав


    3.9
    Голосов: 8
    09.12.2018 20:55
    Он все еще принадлежит клубу, а пропускает в РПЛ только с пенальти.

    Для российского футбола большая редкость, когда игроки выходят против команды, с которой у них действующий контракт. В предыдущем сезоне Шатову и Дзюбе пришлось заплатить, чтобы отыграть в других клубах и забить «Зениту». Новая история связана с вратарем Егором Бабуриным. У «Рубина» большие проблемы с деньгами, составом и количеством болельщиков на трибунах. В старте против «Зенита» вышли два 18-летних воспитанника клубной академии и третий вратарь клуба Бабурин. В конце августа «Рубин» арендовал его как раз у «Зенита», а теперь Бабурин вытеснил из состава Коновалова и Джанаева. Оба попали в заявку, но Бабурин лучше готов. И сегодня он победил.

    О вратаре Бабурине надо знать несколько важных вещей:

    Егору 25 лет, но опыта в РПЛ почти нет. До этого он отыграл за «Зенит» в Премьер-лиге только шесть матчей, но при этом не пропустил ни одного мяча. Игра против «Зенита» стала для Бабурина дебютной в РПЛ в составе другого клуба. С «Зенитом» он стал чемпионом России в 2015 году.

    • Бабурин – воспитанник «Зенита», который поражает своей верностью клубу. Пусть Егор и не проходил в состав, он не ругался и без проблем играл за «Зенит-2». «Рубин» оказался первым клубом, куда Бабурин согласился перейти в аренду. Перед этим он продлил контракт с «Зенитом» еще на три года.

    • Играя без пропущенных мячей в РПЛ, однажды Бабурин серьезно ошибся в кубковом матче с «Тюменью» (0:2). В моменте со вторым голом вратарь забросил мяч в собственные ворота, когда пытался перевести его на угловой. «Полностью могу взять на себя вину за гол и поражение», – сказал тогда Бабурин. Проваливался Егор и в играх за «Зенит-2». Например, вот так он подарил гол игрокам «Кубани».

    Видео взято с аккаунта «Кубани» на YouTube

    • «Считаю, что Бабурин – одна из ключевых фигур нашей команды. И за последний год он очень сильно прогрессировал. Вы видели, что в конце он спас команду. Уверен, что его уровень соответствует уровню Премьер-лиги. И если сравнить его год назад и сейчас, то это два разных вратаря», – такие слова говорил Владислав Радимов в июле 2016-го. На игровое время Бабурина в первой команде «Зенита» это вообще не повлияло.

    • Бабурин знаком с Нойером – их свел Тимощук. «Мы ему сказали, что хотим сфотографироваться, пообщаться, и после тренировки он нас подвел. Сделали пару снимков, поговорили, все очень дружелюбно, весело. Пошутили насчет ударов Тимощука после тренировки — тут он с нами оказался солидарен в том, что они очень сильные», – рассказывал Егор. Когда Нойер претендовал на «Золотой мяч», Бабурин болел именно за него. В 2017 году во время отпуска Бабурин пересекался с Зиданом.

    До игры с «Зенитом» Бабурин провел за «Рубин» уже три матча. Все игры пришлись на Кубок России, где «Рубин» обыграл «Химки» и «Динамо», а потом с минимальным счетом проиграл «Локомотиву». Тренер вратарей «Рубина» Кафанов несколько раз говорил, что клуб должен рассчитывать на всех вратарей в составе. Поэтому выходу Бабурина в старте удивились только болельщики «Зенита».

    Матч с «Зенитом» получился для Бабурина удачным, потому что до створа ворот «Рубина» мяч долетал только два раза. С одним ударом Бабурин справился, но пропустил от Паредеса с одиннадцатиметрового. Забавно, но для Егора это первый пропущенный мяч за все время в РПЛ. «Зенит» в матче с «Рубином» потерпел первое домашнее поражение в сезоне. Бабурин для клуба из Санкт-Петербурга перестал быть счастливым активом.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Рубин»
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 8
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 10 декабря 2018, 17:05

      Бабурин-пример того, как аккуратно нужно относиться к своим воспитанникам! Лунёв-отличный вратарь, но вместо Лодыгина наш зеляк смотрелся бы гораздо лучше! Я думаю, что у Бабурина небыло бы таких ляпов, как у второго вратаря Зенита, да и за свой родной клуб играть значительно интереснее.

      1
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 9 декабря 2018, 22:16

      Почему-то все бывшие воспитанники Зенита готовы грызть землю против Зенита, а в составе ничего из себя не представляют

      2
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      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор > Олег Колесов 10 декабря 2018, 10:28

      Вопросы к тренеру, который ставит игрока в состав. Один тренер раскрывает сильные качества, другой - нет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9753

      САДЫЧОК 9 декабря 2018, 21:50

      Видел много раз , Бабурина на тренировках-это очень слабый вратарь НО у тренера Бердыева и бревно заиграет !

      3
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      ...
      Рейтинг: +30

      Украина для Геев > САДЫЧОК 10 декабря 2018, 12:36

      заболотного бы нам, точно станет лучшим бомбардиром рпл! и поможет стать чемпионом россии Рубину

      0
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      Рейтинг: +76

      Гатчина 9 декабря 2018, 21:18

      не люблю ругать журналистов,но здесь явный БОРЩ.Господин Плеханов, вы сами заголовок придумали или генератором случайных слов?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4938

      polt 9 декабря 2018, 21:13

      Сегодня он был лучше Лунева.

      0
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 9 декабря 2018, 21:12

      Бабурин уже давно заслужил быть хотя бы вторым. А с учетом как мало своих в составе даже и первым. Опыта бы набрался по ходу.

      2
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