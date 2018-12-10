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    • Спортивный директор «Милана» Леонардо: «Ибрагимович не вернется к нам»

    Спортивный директор «Милана» Леонардо: «Ибрагимович не вернется к нам»

    Спортивный директор «Милана» Леонардо заявил, что нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не вернется в итальянский клуб.

    «Ибрагимович не вернется в «Милан». Он обещал «Лос-Анджелес Гэлакси», что продлит контракт.

    Мы думали о переходе, но Златан сразу сказал, что если клуб выполнит поставленные условия, то он останется в команде. Так и получилось», – сказал Леонардо.

    Ранее сообщалось, что Ибрагимович останется в США из-за решения семьи. В «Милане» швед играл с 2010 по 2012 год.

    «Милан» ищет альтернативу Ибрагимовичу. Кандидаты – Ориги, Старридж и Янссен

    Источник: Football Italia

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    10.12.2018 06:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 10 декабря 2018, 08:56

      Очень жаль(

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