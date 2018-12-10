Спортивный директор «Милана» Леонардо: «Ибрагимович не вернется к нам»

Спортивный директор «Милана» Леонардо заявил, что нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не вернется в итальянский клуб.

«Ибрагимович не вернется в «Милан». Он обещал «Лос-Анджелес Гэлакси», что продлит контракт.

Мы думали о переходе, но Златан сразу сказал, что если клуб выполнит поставленные условия, то он останется в команде. Так и получилось», – сказал Леонардо.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович останется в США из-за решения семьи. В «Милане» швед играл с 2010 по 2012 год.

«Милан» ищет альтернативу Ибрагимовичу. Кандидаты – Ориги, Старридж и Янссен