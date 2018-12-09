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    • «Зенит» зимой может потратить 15 миллионов на покупку левого защитника

    «Зенит» зимой может потратить 15 миллионов на покупку левого защитника

    Руководство «Зенита» во время зимнего трансферного окна планирует приобрести нового футболиста на позицию левого защитника.

    По данным «Спорт день за днем», петербургский клуб рассматривает варианты среди иностранцев и россиян. Сине-бело-голубые готовы заплатить за новичка 14-15 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует приобрести защитника «Витесса» Вячеслава Караваева.

    «Зенит» долго лидирует. Но по цифрам он совсем не лучший

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.12.2018 17:18
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 декабря 2018, 21:56

      Заголовок некорректный.Должно выглядеть так : "«Зенит» зимой может потратить 15 миллионов на покупку левого".

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 9 декабря 2018, 21:16

      Тренера надо покупать. Семак не первую игру демонстрирует свою немощь.

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      Рейтинг: +387

      Vizual 9 декабря 2018, 20:53

      Купите уж лучше новую команду и лимит отмените,а то Сема тоже ноет,состав у него плохой

      0
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат > Vizual 9 декабря 2018, 21:12

      состав у него не плохой, чтобы оставаться в РПЛ, но слабее, чем у многих других команд РПЛ. Есть ровно 3 мастера футбола, но они уже престарелые, и один из них не собирается играть вообще. А кроме пенсионеров и назвать-то некого. Паредес? Мыслями в Милане, за Зенит считай не играет. Дриусси? Уровень Ильина, и кстати, тоже скоро уйдет. Шатов и Смольников деградировали полностью, став как и Мамана клонами Файзулина. Нобоа и Жиркова вообще не надо вспоминать. Сегодняшний Зенит - команда, в которой лучший игрок тот, над кем потешалась французская пресса, пока он не сел в глухой запас в Сент-Этьенне. Так что Семаку мое сочувствие и поддержка. Давай, Сергей Богданович, покажи весной чем ты отличаешься от Луческу и Манчини.

      1
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      Рейтинг: +213

      D A N I L 9 декабря 2018, 19:54

      После гола от Рубина сегодня, срочно нужен новый вратарь))

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 9 декабря 2018, 17:27

      Хорошего защитника надо а не левого!!!

      5
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      Рейтинг: +6389

      порт 9 декабря 2018, 17:27

      Эх. написали бы 30 лямов, больше бы привлекли читателей.

      4
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      Рейтинг: +709

      monser08 9 декабря 2018, 17:26

      А нафига нужен "левый"? Возьмите уже хорошего.

      6
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > monser08 9 декабря 2018, 21:57

      М-да...Направление мыслей у нас одинаковые...

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      Рейтинг: +3016

      Play 9 декабря 2018, 17:23

      Ну берегись, Ростов!

      1
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 9 декабря 2018, 17:21

      Да какой Караваев. Роббена надо брать!

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Леха из Твери 9 декабря 2018, 21:58

      В защитники??? Согласен.С зп в 5 млн евро пойдёт!

      0
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