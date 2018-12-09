«Зенит» зимой может потратить 15 миллионов на покупку левого защитника

Руководство «Зенита» во время зимнего трансферного окна планирует приобрести нового футболиста на позицию левого защитника.

По данным «Спорт день за днем», петербургский клуб рассматривает варианты среди иностранцев и россиян. Сине-бело-голубые готовы заплатить за новичка 14-15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует приобрести защитника «Витесса» Вячеслава Караваева.

«Зенит» долго лидирует. Но по цифрам он совсем не лучший