Караваев может перейти из «Витесса» в «Зенит». Решение о трансфере примет Семак

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев может перейти в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

По информации источника, российскому клубу предложили футболиста за 3-5 миллионов евро. «Зенит» готов заплатить эту сумму, но окончательное решение о необходимости трансфера примет главный тренер команды Сергей Семак.

Сообщается, что «Зенит» также намерен усилить левый фланг обороны, на эту позицию могут подписать легионера. Решение по Караваеву примут до конца года.

Российский защитник перешел в «Витесс» из пражской «Спарты» в январе 2018 года. Он провел за голландскую команду 20 матчей в текущем сезоне во всех турнирах.