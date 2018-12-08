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    • Караваев может перейти из «Витесса» в «Зенит». Решение о трансфере примет Семак

    Караваев может перейти из «Витесса» в «Зенит». Решение о трансфере примет Семак

    Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев может перейти в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

    По информации источника, российскому клубу предложили футболиста за 3-5 миллионов евро. «Зенит» готов заплатить эту сумму, но окончательное решение о необходимости трансфера примет главный тренер команды Сергей Семак.

    Сообщается, что «Зенит» также намерен усилить левый фланг обороны, на эту позицию могут подписать легионера. Решение по Караваеву примут до конца года.

    Российский защитник перешел в «Витесс» из пражской «Спарты» в январе 2018 года. Он провел за голландскую команду 20 матчей в текущем сезоне во всех турнирах.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    08.12.2018 20:27
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4127

      Kollljan 9 декабря 2018, 12:32

      Это кто такой? Откуда? В смысле, до "Витеса".

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 11:19

      Семак знает слабые места Зенита ,подобрать нужного игрока его задача.

      1
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат 8 декабря 2018, 22:05

      Оказывается, новости про Живоглядова и Кляйнхайслера тоже были уткой. Потому что новость про Караваева - утка голимая. Во-первых, Караваев - любимец Слуцкого, который не позволит продать его в Зенит. Во-вторых , Караваев недавно признавался голландцам в "любви" к России, после чего Черчесов поставил на нем крест независимо от возможного прогресса в его игре. В настоящее время Караваев, Живоглядов и Кляйнхайслер - игроки уровня Уфы, Витесса, Дюделанжа, и даже до нынешней посредственной основы Зенита не дотягивают. Раз все это утки, значит вылетать из РПЛ Зенит пока не собирается, и можно надеяться на усиление состава зимой.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Вомбат 8 декабря 2018, 22:28

      В настоящее время Караваев, Живоглядов и Кляйнхайслер - игроки уровня Уфы, Витесса, Дюделанжа...
      Пожалуй соглашусь, но где взять лучше. Оздоев их что, сильнее?

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      Рейтинг: +30

      Украина для Геев 8 декабря 2018, 21:50

      Слава оставайся лучше в витессе у Слуцкого, говорят что Леонид Викторович после нового года лиссабонский спортинг может возглавить так позовет он тебя с тобой будешь в португалии пылить, нечего тебе делать в рпл. уж тем более в зените

      0
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 8 декабря 2018, 21:26

      И не с кем будет Лене Слуцкому поговорить по-русски...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > vick-north-west 8 декабря 2018, 21:44

      С братьями Березуцкими позубоскалят!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 декабря 2018, 21:24

      Живоглядов, Караваев кто следующий ?...

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      Рейтинг: +12624

      Вомбат > Рубик Докоян 8 декабря 2018, 22:08

      Вы пропустили венгра. А следующим, четвертым фейком от московской журналистской братии будет скорее всего Вагнер Лав. Вместо Кокорина.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Вомбат 8 декабря 2018, 22:12

      Я только сегодняшних наших упомянул из фейк-ньюс. Если вспоминать кого сватали и приводили в "Зенит" писарчуки, то набежит не один состав. Чем ближе ТО, тем больше будет подобных слухов.

      1
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 8 декабря 2018, 21:23

      Вроде неплохой защитник.

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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 8 декабря 2018, 21:07

      Очередной фейк и не более того.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 декабря 2018, 20:59

      Караваев вроде играл правого защитника, а Зенит собирается усилить
      левый край защиты.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 8 декабря 2018, 20:58

      А с Лаксальтом все, облом?

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