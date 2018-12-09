Д'Урбано: «Руками Ещенко «Спартак» решил пройтись по Каррере»

Бывший тренер «Спартака» Джорджо Д'Урбано поделился мнением об интервью защитника Андрея Ещенко клубной пресс-службе. В нем игрок раскритиковал экс-главного тренера клуба Массимо Карреру, которого уволили в октябре.

«Ещенко дал критическое интервью в адрес Карреры? Возможно, в нем сидит обида за то, что между ними произошло. В Италии футболисты тоже далеко не всегда вспоминают добрым словом бывших тренеров. Другое дело, что факт появления подобного интервью именно на официальном сайте клуба вызывает у меня лично большое удивление.

Вот такие вещи на Апеннинах точно нельзя представить! Получается, клуб на своей официальной площадке дал возможность своему же игроку критиковать тренера, который только что покинул команду.

Зачем?! На офсайте не могут выходить материалы, не завизированные руководством, верно? Значит, руками Ещенко сам клуб решил пройтись по бывшему тренеру. И кому от это стало лучше?! Каррера – часть победной истории «Спартака». Сам он при этом никогда не умолял и не умоляет достоинств подопечных в чемпионский сезон», – сказал Д'Урбано.

Ранее фанатское объединение «Фратрия» раскритиковало клуб за интервью Ещенко.

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