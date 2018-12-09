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    • Д'Урбано: «Руками Ещенко «Спартак» решил пройтись по Каррере»

    Д'Урбано: «Руками Ещенко «Спартак» решил пройтись по Каррере»

    Бывший тренер «Спартака» Джорджо Д'Урбано поделился мнением об интервью защитника Андрея Ещенко клубной пресс-службе. В нем игрок раскритиковал экс-главного тренера клуба Массимо Карреру, которого уволили в октябре.

    «Ещенко дал критическое интервью в адрес Карреры? Возможно, в нем сидит обида за то, что между ними произошло. В Италии футболисты тоже далеко не всегда вспоминают добрым словом бывших тренеров. Другое дело, что факт появления подобного интервью именно на официальном сайте клуба вызывает у меня лично большое удивление.

    Вот такие вещи на Апеннинах точно нельзя представить! Получается, клуб на своей официальной площадке дал возможность своему же игроку критиковать тренера, который только что покинул команду.

    Зачем?! На офсайте не могут выходить материалы, не завизированные руководством, верно? Значит, руками Ещенко сам клуб решил пройтись по бывшему тренеру. И кому от это стало лучше?! Каррера – часть победной истории «Спартака». Сам он при этом никогда не умолял и не умоляет достоинств подопечных в чемпионский сезон», – сказал Д'Урбано.

    Ранее фанатское объединение «Фратрия» раскритиковало клуб за интервью Ещенко.

    Ещенко: «Болельщики «Спартака» создали себе идола. Мол, футболисты – отстой, а Каррера – хороший»

    Ещенко: «Меня отправили в дубль за лайк. Это был повод, чтобы оправдать решение по Глушаку»

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.12.2018 14:26
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 декабря 2018, 04:38

      В руководство "Спартака" точно проникли враги с целью вредить клубу! И Каррера с его "золотом" им был явно поперёк горла... На очереди, вероятно, план не завоевать медали... Потом в середняки, а потом...

      0
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      Рейтинг: +1064

      Сержтир 10 декабря 2018, 00:33

      Ну бл@дь это уже несканчаемая песня закончится когда-нибудь.

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 9 декабря 2018, 16:46

      Надоели глупые новости которые думаю даже болельщикам Спартака не интересны

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 9 декабря 2018, 16:40

      Хотелось бы заметить, что руководители и игроки, это еще не "Спартак", это все наемные работники и поэтому неэтично говорить, что "Руками Ещенко "Спартак" решил пройтись по Каррере". Это не "Спартак" по нему "проходит", а те, кому он стал поперек горла, потому что у него не тот менталитет, присущий нашим российским коррупционерам и стяжателям, любящим жить за чужой счет, а самим ничего не вкладывать в достижение результатов. И конечно, возле них всегда крутится всякая шушера, готовая им преданно глядеть в глаза и тявкать по их команде на кого им укажут. Вот эти мне напоминают шакала Табаки из "Маугли". Таких не мало и среди болельщиков, которые стали себя отделять от всех красно-белых и считать себя правильными, а других записали в недостойные.

      7
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Т34 9 декабря 2018, 19:43

      Спартак - это Федун и его хозяева. А вам остается только терпеть.
      Не будете же вы на свой ромбик плевать, только потому что владеет им сейчас нечистоплотный на руку человек? Терпите, сожмите зубы и поддерживайте свою команду.
      Мы вон даже в первую лигу вылетали, однако вернулись. И первыми в России еврокубок взяли. Желаю вам обойтись просто спадом в игре и серединой таблицы. Одну легендарную команду мы уже потеряли, вторая где-то там же болтается. Спартак, Динамо, ЦСКА, Торпедо, Локомотив - это имена. Просто за своих болеть надо, а не грызться. Всё равно ничего не измените.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 декабря 2018, 15:58

      В руководстве ща многие пытаются свою ж*пу от болел спасти, боятся что после иуды и их очередь придет... Измайлов следующим будет!

      5
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Persona_non_Grata 9 декабря 2018, 20:51

      Парой как коко и мамай )))

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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 15:58

      Не понимаю я таких людей. Сам Ещенко быстро убрал свои лайки. Теперь когда нет Карреры ,разговорился.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 9 декабря 2018, 15:32

      Так особенно никто и не сомневается , что это интервью было больше инициативой клуба , а не игрока , руководство клуба наивно думало , что это интервью поможет разрядить ситуацию вокруг клуба , но вообще все последние инициативы клуба по пиару выглядят как минимум смешно , а как максимум вредящими клубу и команде. С моей точки зрения если уж клуб не может предложить ничего толкового по пиару , то пусть лучше вообще в этом смысле ничего не делает , а то с каждым таким пиар ходом "пропасть" между болельщиками и клубом становится всё больше и больше.

      7
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 9 декабря 2018, 15:04

      В принципе это подтверждение того о чём я всё время говорил.Каррера как кость в горле был у руководства.То есть у Измайлова и Родионова.Навёл порядок в клубе и все шаловливые ручки укоротил, причём с высочайшего позволения Леонида свет Федуна.Не давал прощелыгам на трансферах барыши делать.Шутка ли , если лже доктора и водителя автобуса просто выставил из команды.Одного за проф не пригодность, а второго за банальное воровство.Естественно подобными действиями друзей не преобретёшь.Опять же трансферы как лакомый кусочек поплыли первое время мимо Измайлова.Старики не тянущие весь матч неожиданно оказались на лавке.Зато "правдорубов" сейчас вылезло как поганок поле дождя.

      13
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      Рейтинг: +800

      Театрал > vka1970 9 декабря 2018, 15:21

      Да не он навёл порядок! А Жирков! Которого сбагрили после чемпионского сезона, после чего все и покатилось под откос. Каррере огромная благодарность, но он не мессия и не бог

      5
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Театрал 9 декабря 2018, 16:02

      Так Жиркова кто сбагрил ? Не Каррера.При Жиркове и Юхане Гераскине клуб взял на себя западный метод управления всеми делами.Один лишь эпизод увольнения водителя, многого стоит.Водитель мало того, что формой торговал, так ещё и к своим обязанностям относился спустя рукава.Из за него на матч Премьер Лиги игрокам пришлось добираться на перекладных.Это была последняя капля, после которой он получил расчёт.Так же и с трансферами.Каррера говорил кто ему нужен, а эти двое уже делали всё, чтобы получить игрока.С момента как их убрали, Измайлов получил полноту власти в свои руки и понеслись разные Рожи вместо Луана.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 9 декабря 2018, 14:52

      Футбольный боженька все видит, от кого избавлялся Каррера и те кто критиковал его, потихоньку травмируются, ребров-, ещенко-, комбаров-, остался недокапитан

      11
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 9 декабря 2018, 14:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты, козёл, за что в команде отвечал?
      ЗА ФИЗПОДГОТОВКУ!
      В какой, при твоём "профессиональном отношении к делу"", физической готовности были игроки Спартака в этом сезоне?
      Сколько ТЯЖЁЛЫХ травм получили игроки команды там, где игроки других команд просто бы встали, отряхнулись, потёрли больное место и побежали дальше?
      Хрен ли про ЭТО в своём "крике души" ничего не "прокричал", а?
      Молчал бы уже лучше в тряпочку, скотобаза итальянская, чем высказывать свой мнение о руководстве Спартака!

      Без тебя козла разберёмся.
      Если захотим.

      -6
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > derrik2000 9 декабря 2018, 14:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      +++++

      -4
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      ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 > derrik2000 9 декабря 2018, 15:06

      Не психуй, в этом сезоне его уже не было, он был уволен в конце мая. Летний подготовительный период к новому сезону проводили тренеры нового штаба. Если ты хочешь быть объективным, то будь им до конца, а не сотрясай воздух напрасно показывая свою "крутизну". Обзывать погаными словами того, кто уже, как говорят, далече, не только не красиво, но и гадко.

      14
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      Рейтинг: +800

      Театрал > derrik2000 9 декабря 2018, 15:24

      Вопрос кто Козел дискуссионен. Но собственную убогость можно и по другому выражать!

      3
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      ...
      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > Т34 9 декабря 2018, 16:42

      "Летний подготовительный период к новому сезону проводили тренеры нового штаба."

      Так, да?
      То есть, никакой вины этого недотренера нет?
      Не помнишь, что говорили после травм "крестов" у игроков Спартака?
      Что ТАКИЕ тренировки, после которых "летят" у ФУТБОЛИСТОВ крестообразные связки, мог проводить только тренер, занимавшийся подобными обязанностями у горнолыжников, например!

      А хто есть этот козёл Д'Урбано?
      "59-летний Д’Урбано тренировал спортсменов в сборных Италии по горным лыжам".

      А то, что он что-то там "тренировал" ещё и "Атланту", "Кальяри", "Сиену", так там ещё нужно посмотреть, КЕМ он там был и сколько тяжёлых травм, в т. ч. "крестов", было у игроков этих команд.

      0
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      Рейтинг: +729

      deimos88 > derrik2000 9 декабря 2018, 20:28

      С 60 летним стажем, опасно так нервничать, может инфаркт схватить. Ты наверное врач, или же поклонник доктора Лю, что можешь так убедительно кивать на на физ подготовку. А вот врач сб. России говорил что физ. подготовка никак не влияет на кресты, на мышечные да, но не на кресты. Так что, кто то из вас пиСдабол

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > deimos88 9 декабря 2018, 20:28

      "Так что кто то из вас ********"

      ТЫ!

      0
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      Рейтинг: +729

      deimos88 > derrik2000 9 декабря 2018, 20:30

      дебил, бл*ть пенссионый, обоснуй

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > deimos88 9 декабря 2018, 20:32

      Пш-ш-ш-шёл вон, "дитятя эльцинско-путинская".
      Общайся с себе подобными, но только не со мной.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +729

      deimos88 > derrik2000 9 декабря 2018, 21:41

      ПиСдабоооол)))иди фапай на пилипчека

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > deimos88 9 декабря 2018, 23:25

      Да, что ты с ним беседуешь? Я ему давеча начал про Горлуковича писать - так он мне тут пишет, что уважает Горлуковича и соглашается с ним, и тут я ему выдаю интервью Горлуковича, где он говорит, что Глушак сам обязан набирать форму, что тренер не отвечает за форму игрока и т.п. А сейчас читаю - опять переобувание.))))

      3
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > Владислав Vlad 9 декабря 2018, 23:54

      Здорово ты передёргиваешь те мои посты! )))
      Не шулер, часом, карточный, по основной профессии?

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > derrik2000 11 декабря 2018, 18:44

      Читаю твои посты и уже даже не удивляюсь. Привык. В нике ошибочка у тебя. Правильно будет "durrik2000" и все станет на свои места.

      0
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > Т34 11 декабря 2018, 18:48

      А ты Т34 деревянный, покрашенный краской, или какой-то ещё?

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