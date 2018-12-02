Ещенко: «Болельщики «Спартака» создали себе идола. Мол, футболисты – отстой, а Каррера – хороший»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о ситуации с уходом Массимо Карреры с поста главного тренера. Итальянца уволили 22 октября.

Под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом России. Ранее фанатское объединение «Фратрия» выступило за возвращение 54-летнего специалиста в команду.

– Все идет от несогласия с увольнением Карреры, так ведь?

– Заслуга тренера в чемпионстве есть, не спорю. Но он же не боксер и не штангист, чтобы выигрывать в одиночку. Не умаляю роли тренеров в командных видах спорта, но все-таки тренер остается на скамейке, а на поле выходят игроки. И чемпионство полуторагодичной давности было достигнуто не только благодаря тренерскому штабу, но и благодаря игрокам, сотрудникам. Вообще всем, кто имел непосредственное отношение к команде.

И благодаря болельщикам, конечно, тоже. Но что произошло с некоторыми из них потом, для меня до сих пор загадка. Они создали себе идола. Мол, футболисты, руководство клуба – отстой, и только Массимо хороший. И вроде как часть фанатов не понимает, почему он ушел. Да Раньери с «Лестером» раз в тысячу лет выиграл чемпионат Англии!!! А в следующем сезоне вынужден был подать в отставку. И я тогда, честно говоря, не удивился – во всем мире с тренеров спрашивают, когда нет результата. Так было, есть и будет.

– Получается, для части фанатов важнее судьба Карреры, чем судьба «Спартака»?.

– Выходит, так. А я-то всегда считал, что тренеры уходят, но независимо от этого болельщики всегда должны быть рядом с командой – и в горе, и в радости. В идеале мы все одна семья. А как получается сейчас? Из-за тех, кто ведется на слухи, кто уже открыто болеет против команды, страдаем не только мы, но и нормальные болельщики, которые приходят нас поддержать.

«Спартак» не может все время выигрывать: так не бывает. Кто-то не добежал, кто-то ошибся – мы все живые люди. Ну так вы нас поддержите, помогите. Придумайте заряды новые, баннеры. Как было в чемпионский сезон. Дайте задора пацанам, чтобы у нас было еще больше сил и самоотдачи. Нам нужно объединиться. Тем более что у команды новый тренер.

«Его назначение было ошибкой». Эти люди против Карреры