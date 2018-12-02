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    • Ещенко: «Болельщики «Спартака» создали себе идола. Мол, футболисты – отстой, а Каррера – хороший»

    Ещенко: «Болельщики «Спартака» создали себе идола. Мол, футболисты – отстой, а Каррера – хороший»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о ситуации с уходом Массимо Карреры с поста главного тренера. Итальянца уволили 22 октября.

    Под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом России. Ранее фанатское объединение «Фратрия» выступило за возвращение 54-летнего специалиста в команду.

    – Все идет от несогласия с увольнением Карреры, так ведь?

    – Заслуга тренера в чемпионстве есть, не спорю. Но он же не боксер и не штангист, чтобы выигрывать в одиночку. Не умаляю роли тренеров в командных видах спорта, но все-таки тренер остается на скамейке, а на поле выходят игроки. И чемпионство полуторагодичной давности было достигнуто не только благодаря тренерскому штабу, но и благодаря игрокам, сотрудникам. Вообще всем, кто имел непосредственное отношение к команде.

    И благодаря болельщикам, конечно, тоже. Но что произошло с некоторыми из них потом, для меня до сих пор загадка. Они создали себе идола. Мол, футболисты, руководство клуба – отстой, и только Массимо хороший. И вроде как часть фанатов не понимает, почему он ушел. Да Раньери с «Лестером» раз в тысячу лет выиграл чемпионат Англии!!! А в следующем сезоне вынужден был подать в отставку. И я тогда, честно говоря, не удивился – во всем мире с тренеров спрашивают, когда нет результата. Так было, есть и будет.

    – Получается, для части фанатов важнее судьба Карреры, чем судьба «Спартака»?.

    – Выходит, так. А я-то всегда считал, что тренеры уходят, но независимо от этого болельщики всегда должны быть рядом с командой – и в горе, и в радости. В идеале мы все одна семья. А как получается сейчас? Из-за тех, кто ведется на слухи, кто уже открыто болеет против команды, страдаем не только мы, но и нормальные болельщики, которые приходят нас поддержать.

    «Спартак» не может все время выигрывать: так не бывает. Кто-то не добежал, кто-то ошибся – мы все живые люди. Ну так вы нас поддержите, помогите. Придумайте заряды новые, баннеры. Как было в чемпионский сезон. Дайте задора пацанам, чтобы у нас было еще больше сил и самоотдачи. Нам нужно объединиться. Тем более что у команды новый тренер.

    «Его назначение было ошибкой». Эти люди против Карреры

    Источник: ФК «Спартак»

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    02.12.2018 12:00
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +131

      rizonator 9 декабря 2018, 16:04

      Наедалово какое-то, ещенко бы так даже говорить не стал. Пока Федун не уйдёт буду по телевизору смотреть.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 2 декабря 2018, 23:16

      Все дело в том что ты считаешь ,себя и игроков команды главными в достижении побед. А тренер ,лицо не влияющее на результат. Каррера как то сказал :" Прежде чем стать чемпионами мы стали семьей" Вот этой семьи и не стало и в этом есть и твоя вина Андрей. Увольнением тренеров ,никого не удивишь. И почему то все происходит вполне цивилизованно. Но здесь совершенно другая история и ты об этом прекрасно знаешь.

      3
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      Рейтинг: +387

      Vizual 2 декабря 2018, 22:37

      И я тогда, честно говоря, не удивился – во всем мире с тренеров спрашивают, когда нет результата. А что же с вас не спрашивают??? Или вы неприкасаемые??

      1
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 2 декабря 2018, 18:57

      Не надо путать судьбу Спартака и судьбу тупого Ещенко и шлюшака,поддерживать того кто говняет клубу? Ещенко хочешь поддержать клуб-уйди сам из команды

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 2 декабря 2018, 18:46

      Тебя на роль идола не выберут, а вот наоборот могут.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 2 декабря 2018, 18:36

      С ног на голову! Никогда болельщики не говорили, что футболисты и руководство клуба - отстой. Есть отдельные персоналии к которым есть вопросы, в том числе и к Андрею Ещенко, хотя я считаю в меньшей степени, чем к другим ( до этого интервью). А вот вы, вместе с руководством клуба, своими действиями или бездействием, раскололи болельщиков на "за" и "против", и вот такими вот интервью просто подливаете "масло в огонь". Уже вроде и время прошло и все начали успокаиваться понемногу, ан нет, всё кому-то неймётся. Глупые люди!

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 2 декабря 2018, 18:07

      "Мол, футболисты, руководство клуба – отстой, и только Массимо хороший." Титулы взяты только при Каррере не другом тренере, а при игрочишках и бездарном руководстве ничего не взято, хотя в этой составляющей редко что то менялось. Комбаров играл при 7 тренерах, где то даже был одним из лучших, но титулов не было... Так что по моему если учитывать что бездарная игра капитана, за которого вы все горой, лишила в прошлом году наш клуб кубка, хорошей атмосферы в команде и ЛЧ, то конечно Каррера молодец, а вы бездарности...

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 2 декабря 2018, 15:14

      Тренер остается на скамейке, а на поле выходят игроки... 16 лет выходили на поле игроки, тренеры менялись как перчатки, но чемпионства не было. Каррера? А что Каррера, он сидел на лавке, пока Ещенко с Глушаковым и другими игроками, ну и конечно с руководством и сотрудниками ковали золото. Потом подумали и вообще определили, что Каррера мешает Спартаку, так как не выпускает звездных игроков Глушака и Ещенка, из-за этого игра Спартака не стала давать результата. Убрали Карреру. Вопрос: и где игра? Теперь виноваты болельщики, которые не объективно относятся к игре пенсионеров-пешеходов, они же чемпионы, должно быть уважение.
      А вы заслужили это уважение? "Придумайте для нас новые банеры, новые заряды...". Вам уже не помогут никакие банеры и заряды, эта рыба, под названием "Спартак", гниет уже и с головы, и с хвоста. И это гниение распространяется уже и на болельщиков, которые не хотят замечать, что наша команда Спартак серьезно больна. Пока в ней будут находится болезнетворные микробы, лечить ее бесполезно.

      12
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      Рейтинг: +6913

      батог 2 декабря 2018, 14:39

      Да, паренек! Выходит зря Каррера перед тобой извинялся!!!

      15
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 2 декабря 2018, 14:30

      разве была тема, что футболисты отстой? нет. просто со временем стало ясно, что празднование слишком задержалось. Именно поэтому Глушаков не был на ЧМ. И это не решение Карреры

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