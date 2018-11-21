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    Болельщики «Спартака» потребовали избавиться от Глушакова и вернуть Карреру на встрече с Федуном

    В минувший вторник состоялась встреча руководства «Спартака» с представителями фан-движения. Со стороны клуба на ней присутствовали владелец Леонид Федун и вице-президент Наиль Измайлов.

    На встрече болельщики высказали им ряд претензий, а именно: несогласие с отставкой Массимо Карреры, возвращение Дениса Глушакова в основной состав и требование избавиться от него, слабая работа менеджмента, ошибки в пиар-деятельности клуба.

    Федун и Измайлов согласились с последними пунктами. Было обещано, что в ближайшее время в руководстве клуба произойдут перестановки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2018 06:09
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +6

      антиОрлов 21 ноября 2018, 18:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Каррера мерзкий выскочка и пустое место.

      -4
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 ноября 2018, 17:31

      После произошедшего Глушаков сам лично должен написать заявление об уходе.

      2
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 21 ноября 2018, 16:29

      Спартачи да скиньтесь уже и выкупите клуб, и увольняйте кого хотите и когда хотите,))) Галицкий молодец послал всех умников подальше и все, Ну если клуб мой кому какое дело кого я увольняю, не хотите не ходите))))имхо.

      0
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 21 ноября 2018, 15:51

      Обормоты требуют!! Хахаха

      -1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 21 ноября 2018, 15:38

      Было обещано, что в ближайшее время в руководстве клуба произойдут перестановки.
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------
      Родионова с Измайловым поменяют местами.)))

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 ноября 2018, 14:53

      Измайлова с Родионовым из клуба гнать надо поганой метлой, а заодно ради профилактики закрыть дорогу для посещений стихоплёту куеву.Пусть Назаров болеет во сне по телевизору.

      5
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      Рейтинг: +1488

      balam 21 ноября 2018, 14:02

      родионови Измайлов. и повара на матчи не пускать. рифмоплет мля

      3
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 21 ноября 2018, 13:30

      Это уже не болельщики, а больные на голову и очень крепко.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п 21 ноября 2018, 12:28

      Глушков не будет тянуть,Кононов его уберёт.А будет хорошо играть,зачем команду ослаблять? Потому что Каррера на него свалил вину за утрату Спартаком игры? За потерю формы костяком команды?

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 21 ноября 2018, 15:36

      Он уже полтора года не играет хорошо. Сколько ещё можно давать шансов???
      Кононов его уберёт??? Каррера его уже убрал. Что сказал Рианчо про Глушака? Курица без головы, которую нужно ставить в состав, т.к. у него высокая з/п.
      Уберёт его Кононов и нарвётся на "гнев свыше".

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 21 ноября 2018, 16:10

      Так контракт Глушаку именно Каррера и пробил,Глушаку теперь шансы не нужны.А Кононов уберёт его без проблем,если тот будет плохо играть.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 12:15

      Конечно в руководстве Спартака перемены необходимы. Если это произойдет ,то это будет первым шагом для улучшения микроклимата в коллективе. Карреру конечно уже не вернуть ,но другие требования фан-движения не лишены смысла.

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