Болельщики «Спартака» потребовали избавиться от Глушакова и вернуть Карреру на встрече с Федуном

В минувший вторник состоялась встреча руководства «Спартака» с представителями фан-движения. Со стороны клуба на ней присутствовали владелец Леонид Федун и вице-президент Наиль Измайлов.

На встрече болельщики высказали им ряд претензий, а именно: несогласие с отставкой Массимо Карреры, возвращение Дениса Глушакова в основной состав и требование избавиться от него, слабая работа менеджмента, ошибки в пиар-деятельности клуба.

Федун и Измайлов согласились с последними пунктами. Было обещано, что в ближайшее время в руководстве клуба произойдут перестановки.