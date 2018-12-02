«Фратрия» – об интервью Ещенко: «Очередная провокация со стороны клуба»

Я думаю, самое очевидное что сейчас должен делать клуб и его игроки - это сохранять максимальное молчание, прекратить любое взаимодействие со СМИ, в СоцСетях и т.п. И тогда к весне вернётся и интерес и поддержка болельщиков.
А пока любое интервью выходит боком клубу. И только подпитывает ненависть за прошлые решения.
Это же очевидно как белый день.
Спартак, чем занимаются ваши службы по коммуникации? Гоните в шею вашего пиар-технолога. вся их деятельность ущербна.
Фанатское объединение «Фратрия» назвало интервью защитника «Спартака» Андрея Ещенко клубной пресс-службе провокацией.
В нем футболист раскритиковал бывшего главного тренера Массимо Карреру и фанатов московского клуба.
«Очередная провокация со стороны клуба в день дерби. Вместо того, чтобы искать компромиссы, решили усугубить ситуацию. Приняли к сведению», – говорится в сообщении.
Ещенко: «Меня отправили в дубль за лайк. Это был повод, чтобы оправдать решение по Глушаку»
Ещенко: «Болельщики «Спартака» создали себе идола. Мол, футболисты – отстой, а Каррера – хороший»
Ещенко – о фанатах «Спартака»: «За что их благодарить? За оскорбления?»
В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!
Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.