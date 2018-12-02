«Фратрия» – об интервью Ещенко: «Очередная провокация со стороны клуба»

Фанатское объединение «Фратрия» назвало интервью защитника «Спартака» Андрея Ещенко клубной пресс-службе провокацией.

В нем футболист раскритиковал бывшего главного тренера Массимо Карреру и фанатов московского клуба.

«Очередная провокация со стороны клуба в день дерби. Вместо того, чтобы искать компромиссы, решили усугубить ситуацию. Приняли к сведению», – говорится в сообщении.

Ещенко: «Меня отправили в дубль за лайк. Это был повод, чтобы оправдать решение по Глушаку»

Ещенко: «Болельщики «Спартака» создали себе идола. Мол, футболисты – отстой, а Каррера – хороший»

Ещенко – о фанатах «Спартака»: «За что их благодарить? За оскорбления?»

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

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