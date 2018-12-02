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    • «Фратрия» – об интервью Ещенко: «Очередная провокация со стороны клуба»

    «Фратрия» – об интервью Ещенко: «Очередная провокация со стороны клуба»

    Фанатское объединение «Фратрия» назвало интервью защитника «Спартака» Андрея Ещенко клубной пресс-службе провокацией.

    В нем футболист раскритиковал бывшего главного тренера Массимо Карреру и фанатов московского клуба.

    «Очередная провокация со стороны клуба в день дерби. Вместо того, чтобы искать компромиссы, решили усугубить ситуацию. Приняли к сведению», – говорится в сообщении.

    Ещенко: «Меня отправили в дубль за лайк. Это был повод, чтобы оправдать решение по Глушаку»

    Ещенко: «Болельщики «Спартака» создали себе идола. Мол, футболисты – отстой, а Каррера – хороший»

    Ещенко – о фанатах «Спартака»: «За что их благодарить? За оскорбления?»

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Твиттер «Фратрии»

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    02.12.2018 13:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 2 декабря 2018, 18:46

      Я думаю, самое очевидное что сейчас должен делать клуб и его игроки - это сохранять максимальное молчание, прекратить любое взаимодействие со СМИ, в СоцСетях и т.п. И тогда к весне вернётся и интерес и поддержка болельщиков.
      А пока любое интервью выходит боком клубу. И только подпитывает ненависть за прошлые решения.
      Это же очевидно как белый день.
      Спартак, чем занимаются ваши службы по коммуникации? Гоните в шею вашего пиар-технолога. вся их деятельность ущербна.

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 2 декабря 2018, 17:53

      Как я говорил в одном своем комментарии (30.11.2018 14.04) о том, что ему готовят текст. Вот он и выступил так, как ему велели. Если собрать все эти обрывки его выступления в одно интервью, то сразу видно, что его подготовили по бумажке. У самого ума бы не хватило придумать всю эту хрень.
      И если после того, как Каррера извинился перед ним и он даже был на прощальном ужине, то каким надо быть тупым, чтобы сейчас лепить такую ерунду. Как надо опуститься морально, чтобы плевать в спину человеку, которого уже нет рядом и он не может ответить. На поле Ещенко может и боец, хоть и не качественный, а по жизни оказался дерьмом.

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      Рейтинг: +157

      Геннадьич > Т34 2 декабря 2018, 18:46

      Я читал интервью и ничего плохого он про Массимо не сказал.А то ,что нельзя делать из него идола,так разве это не так?

      1
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      Рейтинг: +1064

      Сержтир 2 декабря 2018, 16:54

      Создаётся впечетление что Фратрия находит себе временного кумира за которым идут как слепцы,притом забывая зачем они были созданы вначале и для чего,а именно, прежде всего для поддержки клуба.

      2
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 2 декабря 2018, 15:02

      Раз вы приняли к сведению,тогда устройте сегодня мега шоу на Открытии!!!

      1
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      Рейтинг: +90

      LokoOneLove 2 декабря 2018, 14:19

      Вот Вам и похороны глушака и ещенко-прицепом, я еще тогда (когда дениска переходил из Локо) не понимал радости болельщиков Спартака. Вот и вылилось. Это как девушка, если она б****, то она ей и останется в любой футболке. Вон хоть и Самедов Пёс, как взрывали наши болелы. Но переболело и улеглось, т.к Сашок не даёт поводов, а спокойно продолжает играть. И не даёт сомнительные интервьюшки, ради пятухи от товарищей и пердуна. глюшак отыгранный биомусор, который нужно сдавать в утиль. У меня всё!!!

      5
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      Рейтинг: +3438

      violator20 2 декабря 2018, 14:10

      Я бы на месте всех этих фанатских движений не занимался бы ерундой, плакаты, флешмобы, скандирование... Ничего это не вызывает действий со стороны руководства команды. Надо деньгами ударить по Федуну. Призвать не ходить на стадион, не заправляться на Лукойле, может тогда Федун начнет наводить порядок в команде, глядишь и Аликперов вмешается в ситуацию.

      9
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 > violator20 2 декабря 2018, 14:27

      В нынешнем конфликте можно оценить, чего стоит Фратрия с ее заявлениями и дальнейшими действиями.
      Голосовать "рублем" на бензоколонке, личное дело каждого. А поддержать несколько акций "пустой стадион", это уже дело принципа и понимания ситуации.

      4
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      Рейтинг: +3438

      violator20 > ivany4 2 декабря 2018, 14:35

      У меня создается впечатление что эта Фратрия кормится от кормушки Федуна, поэтому и нет реальных действий.

      4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > violator20 2 декабря 2018, 14:42

      в самую точку сказал,нужно просто не ходить на стад,раз к болельщикам относятся как к мусору

      6
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      Рейтинг: +3438

      violator20 > gol_kak_sokol 2 декабря 2018, 15:29

      Так Федун и разбежался покупать хороших игроков,за какого хорошего игрока он заплатил приличные деньги за последнее время??? Мне вспоминается только Ханни. А львиная доля уходит на бешеные зарплаты таким как Глушаков. У меня конечно нет доказательств, но я думаю Измайлов выбивает хорошие контракты для Ромашек и имеет от этого свою долю, вот куда уходит бабло.

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > gol_kak_sokol 2 декабря 2018, 16:21

      Федун открыто высказывался, что для него Спартак - бизнес-проект. "Город на реке" и стадион, который они соорудили на дорогущей московской земле явно нехило позволили отбить вложение. Опять-таки прикрытие ж*оп через болельщиков Спартака - того же министра ИД.
      Так что выставлять их благотворителями-бессребрениками вряд ли рационально.

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      Рейтинг: +478

      DimonSPM > gol_kak_sokol 2 декабря 2018, 18:54

      Я тебя поддержу. В конечном счёте, мы все болельщики Спартака и болеем за клуб, а не за тренера, конкретного футболиста.
      Я болел за Спартак в любой ситуации и никогда от него не отворачивался. И сейчас нужно болеть и верить.
      Я не призываю поддерживать Глушакова и Ко - просто болейте за СПАРТАК.

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