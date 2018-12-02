Ещенко – о фанатах «Спартака»: «За что их благодарить? За оскорбления?»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о критике команды и руководства клуба со стороны болельщиков.

«А когда мы бьемся, и свои же болельщики поливают грязью… Это неприятно и нечестно. Таким отношением фанаты настраивают команду против себя. Пусть потом не обижаются, когда никто не будет к ним подходить после матчей.

За что их благодарить? За оскорбления? За чудака, который выбежал на поле? Ну, выбежал, молодец. Теперь несколько лет на стадионе не появится», – сказал Ещенко.

В матче Лиги Европы против «Рапида» (1:2) болельщик выбежал на поле и напал на полузащитника Дениса Глушакова.

Болельщик напал на Глушакова