Ещенко – о фанатах «Спартака»: «За что их благодарить? За оскорбления?»

Господи, какой же дебил... Подходить ты не будешь? Ну, будете играть для 2-5 тысяч фактоустойчивых федунозомби.
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о критике команды и руководства клуба со стороны болельщиков.
«А когда мы бьемся, и свои же болельщики поливают грязью… Это неприятно и нечестно. Таким отношением фанаты настраивают команду против себя. Пусть потом не обижаются, когда никто не будет к ним подходить после матчей.
За что их благодарить? За оскорбления? За чудака, который выбежал на поле? Ну, выбежал, молодец. Теперь несколько лет на стадионе не появится», – сказал Ещенко.
В матче Лиги Европы против «Рапида» (1:2) болельщик выбежал на поле и напал на полузащитника Дениса Глушакова.