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    • Ещенко – о фанатах «Спартака»: «За что их благодарить? За оскорбления?»

    Ещенко – о фанатах «Спартака»: «За что их благодарить? За оскорбления?»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о критике команды и руководства клуба со стороны болельщиков.

    «А когда мы бьемся, и свои же болельщики поливают грязью… Это неприятно и нечестно. Таким отношением фанаты настраивают команду против себя. Пусть потом не обижаются, когда никто не будет к ним подходить после матчей.

    За что их благодарить? За оскорбления? За чудака, который выбежал на поле? Ну, выбежал, молодец. Теперь несколько лет на стадионе не появится», – сказал Ещенко.

    В матче Лиги Европы против «Рапида» (1:2) болельщик выбежал на поле и напал на полузащитника Дениса Глушакова.

    Болельщик напал на Глушакова

    Источник: ФК «Спартак»

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    02.12.2018 13:28
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 3 декабря 2018, 15:43

      Господи, какой же дебил... Подходить ты не будешь? Ну, будете играть для 2-5 тысяч фактоустойчивых федунозомби.

      0
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      Рейтинг: +387

      Vizual 2 декабря 2018, 22:41

      Пусть потом не обижаются, когда никто не будет к ним подходить после матчей. Ой ***** то,ты для болельщиков играешь Даунито!!!

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 2 декабря 2018, 22:26

      Своей игрой и победами надо доказывать свою состоятельность.Тогда и все оскорбления пройдут.

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 2 декабря 2018, 19:30

      Сейчас лучше не давать такие комментарии.
      Ещенко не смелость проявил, он показал, что глуп.
      А показывать нужно игру - она лучше убеждает.

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      Рейтинг: +5280

      Каратель 2 декабря 2018, 19:03

      Ты играй нормально,пешеход юродивый,а не плач.бревно-полено,а туда же,хочет чтобы его хвалили

      1
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      Рейтинг: +13

      forzaMilan! 2 декабря 2018, 18:50

      Будучи болельщиком зенита считаю что Ещенко вместе с глушаковым место дома на диване сидеть. Вы два урода, пользы от которых уже два года нет ни в сборной, ни в спартаке, зато рот открываете будто ведущие игру игроки! Команда должна существовать для болельщиков, вас уродов там рано или поздно там не будет а клуб и болельщики будут всегда!

      3
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      Рейтинг: +143

      spartak1313 2 декабря 2018, 18:33

      Абик в помойку.. Этот наёмный персонал позорит мой красно белый ромб

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 2 декабря 2018, 18:26

      Мы бьёмся? Это про последние 20 минут с Рапидом? И вообще, если почитать всё интервью, то складывается ощущение что это говорит человек, обиженный на всех и всё. Репортёр задаёт провокационные вопросы, а Андрей отвечает на них придерживаясь линии, выбранной клубом - Каррера уехал, его история закончилась, всё будет по другому. Всё правильно, только вот остался осадок и мысли о том, что нашли "стрелочника" и прикрывают остальных в руководстве клуба и в команде. А про "слив" тренера после Унаи Эмери и говорить не хочется. И Лестер с Раньери - не исключение. А болельщики? Болельщики сами решат как и за кого им болеть. Мы же не слепые и всё видим на поле. Пока вы нас не радуете.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 декабря 2018, 17:27

      Этому вечно скандальному Спартаку надо играть при пустых трибунах

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      Рейтинг: +952

      AЛЕКС73 2 декабря 2018, 16:25

      то лайкнул не глядя,то пиз......л не то....,то 50% брака....! Андрюша хватит жрать не те грибы !!!!!

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