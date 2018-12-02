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    • Ещенко: «Меня отправили в дубль за лайк. Это был повод, чтобы оправдать решение по Глушаку»

    Ещенко: «Меня отправили в дубль за лайк. Это был повод, чтобы оправдать решение по Глушаку»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, почему его вместе с полузащитником Денисом Глушаковым отправили в дубль.

    После увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера игроков вернули в основной состав.

    – За что вас все-таки отправили в дубль?

    – За лайк. Я потом подходил к Каррере, общался, но бесполезно. Он говорил: «Ты должен меня понять. Не могу Глушакова убрать, а тебя оставить».

    – То есть лайк был поводом?

    – Да, чтобы оправдать решение по Глушаку. Но если у тренера был с ним конфликт, пусть между собой и решали бы. А получилось, что меня в эту историю прицепом затащили. Это, конечно, задело. Почему Каррера не сказал правду сразу?

    – С учетом последних событий – пересмотрели свое отношение к социальным сетям?

    – Теперь стараюсь все слушать и читать внимательнее. Но на личные сообщения по-прежнему отвечаю практически всем.

    «Я больше обиделся на капитана, а не на Ещенко». Последние слова Карреры в России

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    02.12.2018 12:18
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 3 декабря 2018, 15:41

      За дурь твою беспросветную тебя в дубль отправили. А ты так не понял и вот теперь демонстрируешь её снова. Уж лучше бы в дубле сидел, сошел бы за мученика, а так даже на юродивого не тянешь, так - просто дурак.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 2 декабря 2018, 22:32

      Может хватит полоскать грязное белье и выяснять кто больше прав. О команде надо думать Андрей.

      1
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 2 декабря 2018, 18:59

      Тебя не за лайк отправили,не кизди,а за мертвую игру

      1
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      Рейтинг: +305

      Мортус 2 декабря 2018, 15:34

      Да вас, дорогой товарисч ещенко, без всяких лайков нужно подальше от основы любого клуба РПЛ держать. Ибо ноги кривые и башка пустая.

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 2 декабря 2018, 14:51

      Так Каррера всем объяснил, что Андрюшка пошёл с Глушаком прицепом. А как ещё убрать Глушака, если за ним стоят те, кто лезет в тренерскую работу и требует Глушака в основу???
      Да, Андрей, ты пошёл прицепом и тобой пришлось пожертвовать. Но эта жертва не сказалась на игре так сильно, как сказывалось на игре присутствие Глушака в составе прошлой весной.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 2 декабря 2018, 14:11

      "Мужики, собираемся в бане. Там расскажу что Каррера задумал чистку делать. Хочет евротитулы выигрывать, а для этого состав обновить. Новых игроков прикупить. Молодежь наигрывать. Можем с контрактами и призовыми пролететь.
      Что делать? Есть такая тема" ...
      Колись, Ещ, чего дальше було.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много > Дедуктор 2 декабря 2018, 14:59

      Пытаешься со своего шестка всё объяснить, а шесток-то у тебя низенький-низенький...

      -2
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 2 декабря 2018, 14:02

      Даже здесь Каррера оказался последовательным в своих действиях.
      Оба поставили лайки - оба вон из состава! И ты до сих пор не понял такую простую истину, продолжая искать виновных на стороне!
      Интересное высказывание: "... чтобы оправдать решение по Глушаку. Но если у тренера был с ним конфликт, пусть между собой и решали бы." Значит конфликт был. А восьмеркин говорит, что не было.

      4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 декабря 2018, 14:01

      у петуха голос прорезался...

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > 84aivengo 2 декабря 2018, 14:02

      такой же ублю...к ,как и глушак

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 13:50

      Карреры уже нет. Вы теперь все вместе играете и уже со вторым тренером. Как вы играете и ты лично посмотри в повторе и поинтересуйся статистикой, ну а результат болельщики знают...

      5
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      Рейтинг: +29412

      JTherry 2 декабря 2018, 13:41

      Ещенко - 50 процентов брака, тебе самое место на лавке сидеть... ты же не в футбол играешь, а как принято у журналистов говорить "бьешься", а в футболе надо еще и голову включать... правильно Каррера тебя в дубль сплавил

      2
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