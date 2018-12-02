Ещенко: «Меня отправили в дубль за лайк. Это был повод, чтобы оправдать решение по Глушаку»

За дурь твою беспросветную тебя в дубль отправили. А ты так не понял и вот теперь демонстрируешь её снова. Уж лучше бы в дубле сидел, сошел бы за мученика, а так даже на юродивого не тянешь, так - просто дурак.
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, почему его вместе с полузащитником Денисом Глушаковым отправили в дубль.
После увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера игроков вернули в основной состав.
– За что вас все-таки отправили в дубль?
– За лайк. Я потом подходил к Каррере, общался, но бесполезно. Он говорил: «Ты должен меня понять. Не могу Глушакова убрать, а тебя оставить».
– То есть лайк был поводом?
– Да, чтобы оправдать решение по Глушаку. Но если у тренера был с ним конфликт, пусть между собой и решали бы. А получилось, что меня в эту историю прицепом затащили. Это, конечно, задело. Почему Каррера не сказал правду сразу?
– С учетом последних событий – пересмотрели свое отношение к социальным сетям?
– Теперь стараюсь все слушать и читать внимательнее. Но на личные сообщения по-прежнему отвечаю практически всем.
«Я больше обиделся на капитана, а не на Ещенко». Последние слова Карреры в России
В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!
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