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    • Примера. «Барселона» забила четыре гола «Эспаньолу», у Месси дубль

    Примера. «Барселона» забила четыре гола «Эспаньолу», у Месси дубль

    «Барселона» разгромила «Эспаньол» в матче 15-го тура Примеры со счетом 4:0. Дубль на счету форварда Лионеля Месси.

    «Барселона» с 31 очком возглавляет турнирную таблицу, «Эспаньол» с 21 очком идет девятым.

    В другом матче «Вильярреал» проиграл «Сельте» – 2:3.

    Чемпионат Испании. Примера. 15-й тур

    Вильярреал – Сельта – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мендес, 44; 0:2 – Йокулсу, 49; 0:3 – Гомес, 51; 1:3 – Бакка, 83; 2:3 – Бакка, 87.

    Эспаньол – Барселона – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Месси, 17; 0:2 – Дембеле, 26; 0:3 – Суарес, 45; 0:4 – Месси, 65.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2018 00:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2638

      Andrering87 11 декабря 2018, 00:42

      Кристиан Стуани не чем не хуже, разница тока в командах....и если взять Роналду то он играл разных командах и везде результат есть, вопрос а Месси, он бы смог сыграть не за барсу??, ведь тока все его результаты с одной командой в отличение от Криштиано, вот тут и вопрос а смог мы Месси играть также за другую команду?? Любители Леонеля полюбе заминусуют...

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 12:00

      Молодец Лионель ,следующий ЗМ должен быть твой.

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 9 декабря 2018, 10:23

      сильное впечатление произвела игра Барселоны.особенно в первом тайме.можем,когда захотим..показывать бы на постоянной основе тот футбол,что был продемонстрирован вчера с крайне принципиальным соперником..

      2
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      Рейтинг: +1532

      starche 9 декабря 2018, 08:29

      Просто великолепные мячи заколотил Лионель..................И этого гения уроды поставили на пятое место!

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 9 декабря 2018, 06:22

      Результаты Вильярреала внушают оптимизм Спартаку.

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 9 декабря 2018, 05:45

      Браво, Месси!!!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 декабря 2018, 00:40

      месси 2 шедевра ! 2 потрясающих штрафных ! ну для него это будничное дело ! кристинка учись как не бить постоянно в стенку.

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