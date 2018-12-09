Примера. «Барселона» забила четыре гола «Эспаньолу», у Месси дубль

Кристиан Стуани не чем не хуже, разница тока в командах....и если взять Роналду то он играл разных командах и везде результат есть, вопрос а Месси, он бы смог сыграть не за барсу??, ведь тока все его результаты с одной командой в отличение от Криштиано, вот тут и вопрос а смог мы Месси играть также за другую команду?? Любители Леонеля полюбе заминусуют...
«Барселона» разгромила «Эспаньол» в матче 15-го тура Примеры со счетом 4:0. Дубль на счету форварда Лионеля Месси.
«Барселона» с 31 очком возглавляет турнирную таблицу, «Эспаньол» с 21 очком идет девятым.
В другом матче «Вильярреал» проиграл «Сельте» – 2:3.
Чемпионат Испании. Примера. 15-й тур
Вильярреал – Сельта – 2:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Мендес, 44; 0:2 – Йокулсу, 49; 0:3 – Гомес, 51; 1:3 – Бакка, 83; 2:3 – Бакка, 87.
Эспаньол – Барселона – 0:4 (0:3)
Голы: 0:1 – Месси, 17; 0:2 – Дембеле, 26; 0:3 – Суарес, 45; 0:4 – Месси, 65.