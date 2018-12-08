РПЛ. «Спартак» в большинстве разгромил «Анжи». Два гола забиты с пенальти

«Спартак» обыграл «Анжи» в матче 17-го тура РПЛ со счетом 3:0. Голы забили форварды Зе Луиш и Луис Адриано, два мяча забиты с пенальти.

На 54-й минуте встречи москвичи остались в большинстве после удаления защитника Роланда Гиголаева.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Анжи (Махачкала) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Зе Луиш (с пенальти), 45+1; 0:2 – Адриано (с пенальти), 55; 0:3 – Зе Луиш, 84.

Анжи: Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Кулик (Хамдамов, 81), Гиголаев, Савичев, Белла Ондуа, Глебов, Долгов (Кацаев, 56), Понсе (Ахъядов, 69).

Спартак: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Попов (Самедов, 76), Мельгарехо (Петкович, 67), Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Адриано (Ананидзе, 70).

Предупреждения: Гиголаев, 14; Гапон, 78 – Попов, 61; Кутепов, 78.

Удаление: Гиголаев, 54 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Загадка тура в РПЛ: верно ли дали пенальти «Спартаку»?