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    • РПЛ. «Спартак» в большинстве разгромил «Анжи». Два гола забиты с пенальти

    РПЛ. «Спартак» в большинстве разгромил «Анжи». Два гола забиты с пенальти

    «Спартак» обыграл «Анжи» в матче 17-го тура РПЛ со счетом 3:0. Голы забили форварды Зе Луиш и Луис Адриано, два мяча забиты с пенальти.

    На 54-й минуте встречи москвичи остались в большинстве после удаления защитника Роланда Гиголаева.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Анжи (Махачкала) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Зе Луиш (с пенальти), 45+1; 0:2 – Адриано (с пенальти), 55; 0:3 – Зе Луиш, 84.

    Анжи: Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Кулик (Хамдамов, 81), Гиголаев, Савичев, Белла Ондуа, Глебов, Долгов (Кацаев, 56), Понсе (Ахъядов, 69).

    Спартак: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Попов (Самедов, 76), Мельгарехо (Петкович, 67), Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Адриано (Ананидзе, 70).

    Предупреждения: Гиголаев, 14; Гапон, 78 – Попов, 61; Кутепов, 78.

    Удаление: Гиголаев, 54 – нет.

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    Загадка тура в РПЛ: верно ли дали пенальти «Спартаку»?

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2018 21:54
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 10:18

      С победой КБ!!! Хотя элемент везения все же был.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 9 декабря 2018, 04:32

      Один из лучших матчей Безбородова за Спартак ! ))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3611

      Axe111 9 декабря 2018, 04:10

      РАЗГРОМИЛ!!!!! ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ!!!! ДА ЕЩЕ КОГО!!!! САМО анжыыы!!!!!ВОТ ЭТО КЛАСС КОМАНДЫ!!!! ТЕПЕРЬ НЕДЕЛЮ ТУТСЛЮНЯМИ ВСЮ ЛЕНТУ ЗАЛЬ.ЮТ

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Axe111 9 декабря 2018, 05:40

      не обольщайся ведь ажы тётю зиню чпокнули ВОТ ЭТО КЛАСС

      9
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Полная Канистра 9 декабря 2018, 07:49

      Анжи смотрелся до удаления очень достойно.

      4
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      Рейтинг: +180

      ДениМ 9 декабря 2018, 01:34

      0:2 на момент удаления. Что еще можно говорить? Я не видел матч, я не болею ни за тех, ни за других. Мне на обе команды - класть. 0-2 к 54-й это диагноз. Удаление - очередной симптом, а не лекарство. Анжи фактически слабее Пищевика на 3:0. Всё остальное - вонь немытой пи... влажного лоно. Я так думаю.

      6
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 9 декабря 2018, 01:26

      А я что писал, когда Безбородова только назначили судить этот матч!
      Внимание! ЧИТАЕМ!
      ***
      " Безбородова назначили судить с Анжи по просьбам лукойловских "трудящихся"!
      Безбородов - судейская КРЕАТУРА и клиентура Федуна.
      Всё схвачено, за всё заплачено.
      А кто платит, тот и заказывает этот БЕСПРЕДЕЛ!
      Безбородов поставит липовый пеналь в ворота Анжи и удалит игрока Анжи, за придуманные желтые карточки!
      Безбородов готов хоть чёрта лысого засудить, только плати.
      И находятся те, кто за это ЩЕДРО и ИСПРАВНО платит.
      Догадайтесь с первого раза КТО???"
      ***
      И к гадалке не ходи!
      Как в воду ГЛЯДЕЛ!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 9 декабря 2018, 01:05

      Выиграли, молодцы! С победой! Но, не стоит обольщаться, это не Спартак разгромил Анжи, а Анжи проиграл матч, заработав два пенальти и пропустив гол в меньшинстве. Анжи, в настоящее время, не соперник Спартаку. Посерьезней соперник мог и наказать за такую игру, которую показал Спартак, за те бесконечные ошибки во всех линиях.
      Матч в Испании будет крайним в этом году, надо проявить максимум того, на что способны. Победить будет трудно, но ничего невозможного нет, если нацелен на победу и веришь в нее, то сможешь. Вперед, Спартак! Мы ждем победы!

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Т34 9 декабря 2018, 07:51

      Шансы выиграть есть,особенно если Фернандо будет готов.

      0
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 9 декабря 2018, 00:19

      в погоню за лидерами

      1
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      Рейтинг: +151

      Димон9 9 декабря 2018, 00:18

      Хорошего настроения и хорошей игры в Испании.Молодцы!!!Вы семья.Негатива везде хватает.Настоящие Спартаковцы всегда с Вами.

      1
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      Рейтинг: +29412

      JTherry 8 декабря 2018, 22:50

      всех красно-белых с победой!!!! и с хорошим настроем - в Испанию!!! входим в Новый год с надеждами на лучшее))) удачи, Спартак!!!

      6
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 8 декабря 2018, 22:47

      Пенальти, конечно же по делу и никто не говорит про админ ресурс, очень странно, значит когда в комментариях всплывает админресурс, то это фанаты Спартака?

      2
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