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    • Семин: «Через два дня матч в Германии, в таком графике играть невозможно»

    Семин: «Через два дня матч в Германии, в таком графике играть невозможно»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ против«Оренбурга» (2:1).

    «Игра в целом для нас было сложной, «Оренбург» умеет хорошо обороняться и контратаковать.

    Во втором тайме нам пришлось идти на риск и атаковать больше. В итоге наше давление принесло команде три очка. Также спасибо болельщикам, которые верили в нас, и мы закончили год в чемпионате на хорошей ноте. Через два дня матч в Германии, в таком графике играть невозможно», – сказал Семин.

    Во вторник «Локомотив» сыграет с «Шальке-04» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.12.2018 19:59
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 11 декабря 2018, 22:56

      Ну так не занимайте лидирующие места раз не возможно играть.
      Смысл играть если всегда у тебя виноваты то график то поле то судья то погода....виноваты все и вся но только не ты!

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 10:53

      Трудно конечно. Но играть придется.

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 9 декабря 2018, 00:31

      Палыч, а как же шахматисты? Шахматисты и ананисты могут каждый день!

      0
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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 8 декабря 2018, 21:29

      Еще один матч и отдохнете 3 месяца, а если не обойдете Галатасарай, то и подготовку к февралю форсировать не надо будет, доиграете чемпионат, раз в неделю и то не каждую неделю

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 декабря 2018, 20:45

      Палычу нельзя читать здесь комменты, мотор прихватит.

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 декабря 2018, 20:43

      Значит вы не профессионалы. На Рождество в Англии играют через день. В течении всей недели. И ничего,не стонут. Короче Палыч, сотку за воротник, и вперёд в ФРГ. За победой. Удачи.

      6
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > +50/-50 9 декабря 2018, 00:29

      Через день только кошки е.б.у.т.с.я

      0
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      Рейтинг: +361

      sergan113 > +50/-50 10 декабря 2018, 11:24

      В Англии для того чтобы играть немного другие условия, первое это погода, а второе для того чтобы провести матч порой достаточно квартал переехать.Ну это мое мнение и я его не навязываю никому.

      0
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 8 декабря 2018, 20:42

      а как хоккеисты играют и по два матча подряд на турнирах и через ден и два и ни чего же)))или они не устают как футболисты?))) еще и медали завоевывают для россии))) так что палыч помолчи)))лучше думай как в лигу европы пробиться)))

      2
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 8 декабря 2018, 20:41

      Не возможное возможно вы еврокубках каждый год и каждый год слёзы

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      Рейтинг: +3311

      Опорник84 8 декабря 2018, 20:29

      Начали наши тренеры плакать, да так многие играют и не чего!

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 декабря 2018, 20:28

      В Европе играют и ничего, в лч вышли, должны были предвидеть, что усталость будет,шальке, кстати, тоже сегодня играл, и не против Оренбурга а против Боруссии

      1
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