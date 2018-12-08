Семин: «Через два дня матч в Германии, в таком графике играть невозможно»

Ну так не занимайте лидирующие места раз не возможно играть.
Смысл играть если всегда у тебя виноваты то график то поле то судья то погода....виноваты все и вся но только не ты!
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ против«Оренбурга» (2:1).
«Игра в целом для нас было сложной, «Оренбург» умеет хорошо обороняться и контратаковать.
Во втором тайме нам пришлось идти на риск и атаковать больше. В итоге наше давление принесло команде три очка. Также спасибо болельщикам, которые верили в нас, и мы закончили год в чемпионате на хорошей ноте. Через два дня матч в Германии, в таком графике играть невозможно», – сказал Семин.
Во вторник «Локомотив» сыграет с «Шальке-04» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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