Семин: «Через два дня матч в Германии, в таком графике играть невозможно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ против«Оренбурга» (2:1).

«Игра в целом для нас было сложной, «Оренбург» умеет хорошо обороняться и контратаковать.

Во втором тайме нам пришлось идти на риск и атаковать больше. В итоге наше давление принесло команде три очка. Также спасибо болельщикам, которые верили в нас, и мы закончили год в чемпионате на хорошей ноте. Через два дня матч в Германии, в таком графике играть невозможно», – сказал Семин.

Во вторник «Локомотив» сыграет с «Шальке-04» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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