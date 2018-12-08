Милнер проводит 500-й матч в АПЛ

«Ливерпуль» играет на выезде с «Борнмутом» в 16-м туре чемпионата Англии (1:0, 40-я минута).

В стартовом составе гостей вышел полузащитник Джеймс Милнер. Это его 500-я встреча в рамках Премьер-лиги.

32-летний англичанин стал 13-м игроком в истории турнира, добравшимся до этой отметки, и вторым самым молодым после хавбека «ВБА» Гарета Бэрри.

Милнер дебютировал в АПЛ в ноябре 2002 года за «Лидс Юнайтед» в возрасте 16-ти лет и 309 дней, став самым молодым участником соревнования на тот момент. Позже хавбек выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити». Трансфер в «Ливерпуль» состоялся в июне 2015 года.

Игрок выигрывал дважды выигрывал чемпионат Англии в составе «горожан».

За событиями встречи на «Дин Корт» можно следить здесь.