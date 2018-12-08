Аленичев: «Рассчитываем отобрать очки у ЦСКА»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев дал интервью перед началом встречи 17-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Мы провели две неплохие по качеству игры, взяли четыре очка, хотя заслуживали победу и в матче с «Ахматом» тоже. Учитывая то, как мы провели те игры, рассчитываю, что и сегодня сможем отобрать очки у такой сильной команды, как ЦСКА. В целом обстановка в команде улучшилась, в первую очередь в эмоциональном плане», – сказал специалист в эфире «Матч Премьер».

«Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее стали известны стартовые составы московской и красноярской команды на игру на «ВЭБ Арене».