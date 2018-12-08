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    Аленичев: «Рассчитываем отобрать очки у ЦСКА»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев дал интервью перед началом встречи 17-го тура чемпионата России с ЦСКА.

    «Мы провели две неплохие по качеству игры, взяли четыре очка, хотя заслуживали победу и в матче с «Ахматом» тоже. Учитывая то, как мы провели те игры, рассчитываю, что и сегодня сможем отобрать очки у такой сильной команды, как ЦСКА. В целом обстановка в команде улучшилась, в первую очередь в эмоциональном плане», – сказал специалист в эфире «Матч Премьер».

    «Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ранее стали известны стартовые составы московской и красноярской команды на игру на «ВЭБ Арене».

    Источник: Бомбардир

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    08.12.2018 15:05
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 декабря 2018, 17:35

      Расчёт оказался неверным )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 8 декабря 2018, 17:02

      Ваши слова да богу в уши!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 8 декабря 2018, 16:39

      Мечтатель.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 8 декабря 2018, 16:29

      Хотите удивить? Забивайте!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1712

      Sviro 8 декабря 2018, 16:24

      Ну, вот, один гол отквитали. Сколько это в очках?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 8 декабря 2018, 16:18

      Отбирать где будете очки? В раздевалке? Или у автобуса подкараулите? Только учтите, что это опасно, можно в компанию Мамаева с Кокориными угодить. Квалифицируют, как грабеж.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4632

      Бомбардиръ 8 декабря 2018, 16:09

      Конечно, берите очки, так как вы близоруки в футболе!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +987

      Mirak92 8 декабря 2018, 16:06

      Да да отбирайте))ща еще два шарики забросим)

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 8 декабря 2018, 15:52

      Расчёт закончился

      3
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 8 декабря 2018, 15:51

      Начало обнадеживающее .

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