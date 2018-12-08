Акинфеев, Фернандес и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Енисеем»

ЦСКА и «Енисей» объявили стартовые составы на встречу 17-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Жамалетдинов, Чалов.

Енисей: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Огуде, Зотов, Торбинский, Саркисов, Кутьин, Комков.

Игра состоится сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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