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    • Акинфеев, Фернандес и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Енисеем»

    Акинфеев, Фернандес и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Енисеем»

    ЦСКА и «Енисей» объявили стартовые составы на встречу 17-го тура чемпионата России.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Жамалетдинов, Чалов.

    Енисей: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Огуде, Зотов, Торбинский, Саркисов, Кутьин, Комков.

    Игра состоится сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: Твиттер ПФК ЦСКА

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    08.12.2018 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 8 декабря 2018, 14:13

      Из состава ФНЛ только Кичин и Кутьин

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