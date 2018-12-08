Корниленко получил желтую карточку за симуляцию и был удален. У «Ростова» – две красные карточки

Ещё один наглядный пример любителям штампов : " Игра забывается, а результат остаётся " Эту "игру" запомнят на долго, а результат забудут. Как мало кто помнит результат скандального матча в 2004г. между Сатурном и ЦСКА, но массовую драку и постоянные стычки в игре помнят.
«Крылья Советов» в рамках 17-го тура чемпионата России принимают «Ростов» (1:0, 88-я минута).
Хозяева с 44-й минуте играют в меньшинстве после удаления нападающего Сергея Корниленко. Белорус получил вторую желтую карточку за симуляцию и пропустит следующий матч.
На 82-й и 86-й минутах соответственно были удалены игроки гостей Рагнар Сигурдссон и Александр Гацкан.
35-летний игрок провел 15 матч в текущем сезоне. На его счету три гола.
За событиями встречи в Самаре можно следить здесь.