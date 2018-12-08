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    • Корниленко получил желтую карточку за симуляцию и был удален. У «Ростова» – две красные карточки

    Корниленко получил желтую карточку за симуляцию и был удален. У «Ростова» – две красные карточки

    «Крылья Советов» в рамках 17-го тура чемпионата России принимают «Ростов» (1:0, 88-я минута).

    Хозяева с 44-й минуте играют в меньшинстве после удаления нападающего Сергея Корниленко. Белорус получил вторую желтую карточку за симуляцию и пропустит следующий матч.

    На 82-й и 86-й минутах соответственно были удалены игроки гостей Рагнар Сигурдссон и Александр Гацкан.

    35-летний игрок провел 15 матч в текущем сезоне. На его счету три гола.

    За событиями встречи в Самаре можно следить здесь.

    Источник: Бомбардир

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    08.12.2018 14:16
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 декабря 2018, 16:16

      Ещё один наглядный пример любителям штампов : " Игра забывается, а результат остаётся " Эту "игру" запомнят на долго, а результат забудут. Как мало кто помнит результат скандального матча в 2004г. между Сатурном и ЦСКА, но массовую драку и постоянные стычки в игре помнят.

      1
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 8 декабря 2018, 15:43

      Вот оказывается где мужики играют!!! Самару с победой !!!!

      0
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ > _Marqella_ 8 декабря 2018, 15:48

      Бомжи...помни Тулу...

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > ЗЖМ 8 декабря 2018, 15:52

      Ростов дерево, пора на дно опускать их

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 декабря 2018, 14:29

      Все удаления по делу, но вопрос по борцовскому броску! Это так понимать можно, что бить рукой нельзя, а бросать разрешается? Даже ЖК Карасев не показал!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Serjoga 8 декабря 2018, 14:46

      Борец все правильно сделал и сбросил мешок со своей спины.

      -1
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      Рейтинг: +3016

      Play 8 декабря 2018, 14:28

      Не матч, а цирк какой-то, Карасёв потерял игру совершенно. Игроки Крыльев ничего лучше не придумали, как начать грубить каждую минуту, чтобы затянуть время

      5
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 декабря 2018, 14:26

      Грелись как могли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1712

      Sviro 8 декабря 2018, 14:25

      Ура!!! Победа!!! Наконец - то увидел команду с волей к победе!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Sviro 8 декабря 2018, 14:27

      Симулянтов и "провокаторов"!

      2
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ > Sviro 8 декабря 2018, 15:36

      Клоуны вы а не команда... + карасик

      1
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > Sviro 8 декабря 2018, 15:42

      Молодцы, поздравляю с победой...))

      -1
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      Рейтинг: +1712

      Sviro > ЗЖМ 8 декабря 2018, 15:45

      А вы все белые и пушистые: не команда а целки. Что не забили в большинстве? Карась вам подыграл, удалив не за хрен!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +222

      ЗЖМ > _Marqella_ 8 декабря 2018, 15:49

      Это не победа а отсос у карася

      0
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ > Sviro 8 декабря 2018, 15:50

      Блииинн...а сколько 40% команды нужно было удалить у вас?

      1
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      Рейтинг: +1712

      Sviro > ЗЖМ 8 декабря 2018, 16:22

      Всегда уважал и буду уважать команду Ростов. И, хотя у неё есть такие вот говноболельщики, которые не умеют пригрывать достойно, думаю что их очень мало, один фактически.

      0
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      Рейтинг: +1712

      Sviro > Виталий Орехов 8 декабря 2018, 16:53

      У Ростова большое будущее . Сегодня досадная осечка! Сказалась усталость от графика! Честно говоря даже не думал, что победим!

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