Каррагер: «Мората? «Челси» нужен первоклассный форвард, чтобы бросить вызов «Манчестер Сити»

Мората и есть первоклассный футболист, может не прямо звезда футбола как был Дрогба, разумеется, но не каждый же год в Челси будут новые супер-бомбардиры, губу подзакатайте, ребята. В Барселоне за столько лет не появилось второго Месси, а в Реале - Роналду. Также, как я не видел новых Бергампов или Мальдини. У вас есть, например, Азар. Чем не лидер команды? Хороший тренер может бороться за трофеи с тем составом, что есть у синих сейчас. Конте же брал АПЛ.
А Каррагер типо троллит так? Пускай троллит свой Ливерпуль, у них состав не то, чтобы хуже Сити, но сколько они там трофеев взяли при Клоппе?
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил сомнения по поводу будущего в «Челси» нападающего Альваро Мораты.
«Реальность такова: я не думаю, что Мората когда-нибудь станет успешным в «Челси», и я уверен, что клуб думает так же. Лондонцы должны искать новый вариант в следующем сезоне.
Ему 26 лет, и статистика его карьеры говорит нам, что он не сыграл много полных сезонов. 34 матча в Серии А за «Ювентус» в сезоне-2015/2016 – его высший показатель. «Челси» не может ждать. С первоклассным нападающим в составе это будет команда, способная бросить вызов «Манчестер Сити».
Во всех командах-победителях «Челси» были отличные нападающие – Дрогба или Диего Коста. И эта команда отчаянно нуждается в таких форвардах», – сказал Каррагер.
В этом сезоне Мората провел за «Челси» 21 матчи и забил семь голов.