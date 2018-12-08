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    • Каррагер: «Мората? «Челси» нужен первоклассный форвард, чтобы бросить вызов «Манчестер Сити»

    Каррагер: «Мората? «Челси» нужен первоклассный форвард, чтобы бросить вызов «Манчестер Сити»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил сомнения по поводу будущего в «Челси» нападающего Альваро Мораты.

    «Реальность такова: я не думаю, что Мората когда-нибудь станет успешным в «Челси», и я уверен, что клуб думает так же. Лондонцы должны искать новый вариант в следующем сезоне.

    Ему 26 лет, и статистика его карьеры говорит нам, что он не сыграл много полных сезонов. 34 матча в Серии А за «Ювентус» в сезоне-2015/2016 – его высший показатель. «Челси» не может ждать. С первоклассным нападающим в составе это будет команда, способная бросить вызов «Манчестер Сити».

    Во всех командах-победителях «Челси» были отличные нападающие – Дрогба или Диего Коста. И эта команда отчаянно нуждается в таких форвардах», – сказал Каррагер.

    В этом сезоне Мората провел за «Челси» 21 матчи и забил семь голов.

    Источник: The Telegraph

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    08.12.2018 09:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 декабря 2018, 10:05

      Мората и есть первоклассный футболист, может не прямо звезда футбола как был Дрогба, разумеется, но не каждый же год в Челси будут новые супер-бомбардиры, губу подзакатайте, ребята. В Барселоне за столько лет не появилось второго Месси, а в Реале - Роналду. Также, как я не видел новых Бергампов или Мальдини. У вас есть, например, Азар. Чем не лидер команды? Хороший тренер может бороться за трофеи с тем составом, что есть у синих сейчас. Конте же брал АПЛ.
      А Каррагер типо троллит так? Пускай троллит свой Ливерпуль, у них состав не то, чтобы хуже Сити, но сколько они там трофеев взяли при Клоппе?

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Cules2013 8 декабря 2018, 10:31

      Ты чутка не прав. У Сити, в отличие от всех остальных, два состава первоклассных, у Ливера только этим летом хорошая скамейка появилась, а у Челси реально не хватает форварда, который работает по всей ширине и напрягает оборону, а не играет только на чистых мячах, как Мората. Собственно, поэтому и нужно брать топ-форварда хоть на два сезона. Кандидатуры всего две: Левандовски и Кавани. Ну или искать какую-то восходящую звезду.

      Челси реально не хватает трёх составляющих: топ-напа, цз (Калиду Кулибали) и сыгранности состава с новой схемой (чтобы каждый игрок в любой ситуации знал свой манёвр).

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