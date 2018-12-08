Каррагер: «Мората? «Челси» нужен первоклассный форвард, чтобы бросить вызов «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил сомнения по поводу будущего в «Челси» нападающего Альваро Мораты.

«Реальность такова: я не думаю, что Мората когда-нибудь станет успешным в «Челси», и я уверен, что клуб думает так же. Лондонцы должны искать новый вариант в следующем сезоне.

Ему 26 лет, и статистика его карьеры говорит нам, что он не сыграл много полных сезонов. 34 матча в Серии А за «Ювентус» в сезоне-2015/2016 – его высший показатель. «Челси» не может ждать. С первоклассным нападающим в составе это будет команда, способная бросить вызов «Манчестер Сити».

Во всех командах-победителях «Челси» были отличные нападающие – Дрогба или Диего Коста. И эта команда отчаянно нуждается в таких форвардах», – сказал Каррагер.

В этом сезоне Мората провел за «Челси» 21 матчи и забил семь голов.