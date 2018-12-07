Червиченко: «Спартак» при Кононове ни в чeм не поменялся, идей тренера я не вижу»

Когда человек безграмотен, то по фиг какой у него стиль и почерк. А Андрей из их числа. После зимних сборов по весне можно будет только говорить о влиянии тренерских требований Кононова в игре Спартака и отдельных игроков. Если кто не получил должного футбольного образования в юности и самообразованием не занимается в силу слабого своего футбольного интеллекта, то никакой тренер уже не поможет, как и медицина, ибо тупость не лечится...
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру московского клуба под руководством Олега Кононова.
«Спартак» при Кононове ни в чeм не поменялся, идей тренера я не вижу. Лоренсо Мельгарехо неплохо выскакивает, но это же он делал и при Массимо Каррере. Разговоров много, но что реально поменялось?
Вот в «Урал» пришeл Парфeнов, и тут же мы увидели комбинационную игру, которая хоть и отдалeнно, но чем-то напоминает спартаковский стиль, где есть контроль мяча, постоянное движение и обостряющие передачи. Видно, что новый тренер изменил игру команды. А пришeл в «Спартак» Кононов и что изменилось?» – сказал Червиченко.
На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере
«Весной будет такая же срака». Россия обсуждает Кононова в «Спартаке»
Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?
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