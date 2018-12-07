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    • Червиченко: «Спартак» при Кононове ни в чeм не поменялся, идей тренера я не вижу»

    Червиченко: «Спартак» при Кононове ни в чeм не поменялся, идей тренера я не вижу»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру московского клуба под руководством Олега Кононова.

    «Спартак» при Кононове ни в чeм не поменялся, идей тренера я не вижу. Лоренсо Мельгарехо неплохо выскакивает, но это же он делал и при Массимо Каррере. Разговоров много, но что реально поменялось?

    Вот в «Урал» пришeл Парфeнов, и тут же мы увидели комбинационную игру, которая хоть и отдалeнно, но чем-то напоминает спартаковский стиль, где есть контроль мяча, постоянное движение и обостряющие передачи. Видно, что новый тренер изменил игру команды. А пришeл в «Спартак» Кононов и что изменилось?» – сказал Червиченко.

    На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

    Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере

    «Весной будет такая же срака». Россия обсуждает Кононова в «Спартаке»

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Rusfootball

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    07.12.2018 10:14
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 декабря 2018, 16:17

      Когда человек безграмотен, то по фиг какой у него стиль и почерк. А Андрей из их числа. После зимних сборов по весне можно будет только говорить о влиянии тренерских требований Кононова в игре Спартака и отдельных игроков. Если кто не получил должного футбольного образования в юности и самообразованием не занимается в силу слабого своего футбольного интеллекта, то никакой тренер уже не поможет, как и медицина, ибо тупость не лечится...

      2
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 15:35

      О каком то стиле и почерке команды говорить еще рано. Сейчас начнется перерыв ,в ходе которого тренеру нужно будет подготовить команду ко второй части чемпионата. Тут все будет зависеть от того на сколько тренер будет доверять тем игрокам ,которых он будет ставить в основу. Если это будет его личное мнение а не советы со стороны. Если игроки проникнуться уважением к тренеру и будут выполнять его требования ,игра команды может получится успешной.

      5
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 7 декабря 2018, 14:56

      Андрюша да ты дальше своего хрена вообще ничего не видишь. Хотя и хрен то свой из-за пуза видишь только через зеркало)) Какой уж там футбол.Там всё только на ощупь ))

      4
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      Рейтинг: -5

      Govy 7 декабря 2018, 14:26

      Да,на оплеуху похоже заработал недоразвитый,вместо поддержки своего клуба опять гумоз......

      1
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      Рейтинг: +78

      ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 7 декабря 2018, 13:42

      ЧЕРВЬ ГНИДА!!!!СДОХНИ ЖИРНАЯ ТВАРЬ!!!!!

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 7 декабря 2018, 15:32

      Ругаешься ,значит не прав.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 7 декабря 2018, 13:20

      Ряху отожрал, что щёки глазки поросячие закрыли.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Yev 7 декабря 2018, 15:31

      А при встрече скажешь ему в глаза?

      0
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      Рейтинг: +8203

      nik55 7 декабря 2018, 13:08

      червяк ты что проплачиваешь за то что берут интервью у твоей жирной морды ?

      1
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      Рейтинг: +800

      Театрал > nik55 7 декабря 2018, 13:18

      Шутка в том, что приплачивают ему

      0
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 7 декабря 2018, 12:43

      Я понять не могу кому до сих пор приходит в голову этого толстяка о чем то спрашивать

      4
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 7 декабря 2018, 12:37

      Ростовский бандюк хочет, видимо, чтобы после его "перлов" цена акций упала до 10 копеек за одну акцию, и он, проходя мимо офиса Спартака, и, просто выгребав мелочишку из кармана, просто её бы бросил взамен контрольного пакета.
      Какой-то АндрУша лже-блаженный. ))))

      2
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      Рейтинг: +3438

      violator20 7 декабря 2018, 12:30

      Червяк вонючий, каких ты хочешь изменений за такой короткий срок? После зимней паузы будем посмотреть... Схема уже поменялась, игра с двумя напами. Хотя ты все равно добавишь свою ложку дегтя как бы Спартак не играл, соперник слабый, судьи куплены и т.д.

      7
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