Червиченко: «Спартак» при Кононове ни в чeм не поменялся, идей тренера я не вижу»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру московского клуба под руководством Олега Кононова.

«Спартак» при Кононове ни в чeм не поменялся, идей тренера я не вижу. Лоренсо Мельгарехо неплохо выскакивает, но это же он делал и при Массимо Каррере. Разговоров много, но что реально поменялось?

Вот в «Урал» пришeл Парфeнов, и тут же мы увидели комбинационную игру, которая хоть и отдалeнно, но чем-то напоминает спартаковский стиль, где есть контроль мяча, постоянное движение и обостряющие передачи. Видно, что новый тренер изменил игру команды. А пришeл в «Спартак» Кононов и что изменилось?» – сказал Червиченко.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

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