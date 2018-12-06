Рейнгольд: «Спартак» после ухода Карреры не изменился. Осталась та же безалаберность»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд после ничьей с «Уралом» (1:1) в матче 1/4 финала Кубка России поделился мнением об игре команды под руководством Олега Кононова.

«Команда после ухода Массимо Карреры (бывший главный тренер «Спартака» – при. ред.) не изменилась. Например, в обороне ошибки всe те же. Видно, что Кононов ищет варианты, он использует разных игроков и разные сочетания, к нему вопросов нет. Но насколько ему будет доверять руководство «Спартака» – это ещe вопрос, потому что команда не является полигоном для испытаний. Кононов хочет что-то изменить в рисунке игры, сделать команду более-менее проповедующую комбинационный футбол, но пока ничего не получается.

Что ещe осталось после ухода Карреры, так это упомянутая выше безалаберность. Но про Кононова сейчас нечего сказать, он только недавно принял команду и нам остаeтся наблюдать за еe работой под руководством нового тренера. И вообще, Кононов должен пройти с командой полноценный сбор, как раз в январе такая возможность и предоставится. И после зимней паузы тренер сам определится кто ему нужен, а кто нет, и в какой футбол с этими исполнителями играть», – сказал Рейнгольд.

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