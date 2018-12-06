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    • Рейнгольд: «Спартак» после ухода Карреры не изменился. Осталась та же безалаберность»

    Рейнгольд: «Спартак» после ухода Карреры не изменился. Осталась та же безалаберность»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд после ничьей с «Уралом» (1:1) в матче 1/4 финала Кубка России поделился мнением об игре команды под руководством Олега Кононова.

    «Команда после ухода Массимо Карреры (бывший главный тренер «Спартака» – при. ред.) не изменилась. Например, в обороне ошибки всe те же. Видно, что Кононов ищет варианты, он использует разных игроков и разные сочетания, к нему вопросов нет. Но насколько ему будет доверять руководство «Спартака» – это ещe вопрос, потому что команда не является полигоном для испытаний. Кононов хочет что-то изменить в рисунке игры, сделать команду более-менее проповедующую комбинационный футбол, но пока ничего не получается.

    Что ещe осталось после ухода Карреры, так это упомянутая выше безалаберность. Но про Кононова сейчас нечего сказать, он только недавно принял команду и нам остаeтся наблюдать за еe работой под руководством нового тренера. И вообще, Кононов должен пройти с командой полноценный сбор, как раз в январе такая возможность и предоставится. И после зимней паузы тренер сам определится кто ему нужен, а кто нет, и в какой футбол с этими исполнителями играть», – сказал Рейнгольд.

    Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере

    «Весной будет такая же срака». Россия обсуждает Кононова в «Спартаке»

    Источник: Rusfootball

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    06.12.2018 10:06
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +307

      shpilman 7 декабря 2018, 01:22

      вот играют люди в команде 5 лет, у них нет качеств защитников, будь это Романцев, кононов, Каррера, Ярцев, думаю даже Бердыев нашим суперпупермега защитникам не поставят футбол ( комбар, кутеп, бокетти и Ещенко)
      Была связка Жиго Джик это мощь!! к ним Мельгу и Рассказова, эх.. только мечты

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 16:37

      Что бы привить команде комбинационный футбол нужно время и скорей всего другие исполнители. Даже ветераны команды не играли в такой футбол. И привить его будет трудно.

      3
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 6 декабря 2018, 13:40

      А с чего бы чему-то было меняться? Уж в плане безалаберности - точно. Команды Кононова никогда не отличались ни крепкой обороной, ни какой-то отчетливо видимой дисциплиной.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 декабря 2018, 13:23

      Да какой комбинационый футбол, когда играют глушак, комбар и ещенко? тупо бей беги, навесь максимум

      1
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 6 декабря 2018, 13:17

      Опять этот странный Рейнгольд.
      То после второй игры увидел стиль Кононова и добротный состав, требующий доводки. То теперь ничего не изменилось, и исполнители не те.
      Пора заканчивать уже эту трепологию, и посмотреть, что будет весной.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 декабря 2018, 13:10

      терпение и ещё раз терпение дед

      1
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      Рейтинг: +8203

      nik55 6 декабря 2018, 12:23

      и от Ко и компании нужно избавлятся

      1
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      Рейтинг: +3311

      Опорник84 6 декабря 2018, 12:06

      Надо дать Тренерскому штабу спокойно работать! Успокоится и прекратить шум вокруг команды, это только нервирует коллектив! Тренер определится сам кто ему нужен, а кто на выход!

      3
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      Рейтинг: +8203

      nik55 > Опорник84 6 декабря 2018, 12:21

      если ему дадут такие права

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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 6 декабря 2018, 11:25

      А вот есть ли смысл везти на сбор весь состав или всё же пора уже наконец то отцепить "мутный" баласт и заменить его молодой сменой. Да молодёжь не заиграет в одночасье. Но может быть стоит поучиться у армейцев? Надеюсь Кононов и сам уже всё прекрасно понял. Будем надеяться что он всё же здравомысляйщий тренер и человек. Удачи вам тренер в этом нелёгком деле!

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 6 декабря 2018, 11:22

      А изменений априоре быть не может.Главные проблемы так и не решены.Главные смутьяны в команде.Главный бенефициар ухода Карреры в структуре клуба.Все на своих местах.Так почему команда должна была измениться ? Это как в борделе, вместо того чтоб девок менять, кровати местами двигают.

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