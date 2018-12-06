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    • АПЛ. «Челси» проиграл «Вулверхэмптону», «Ливерпуль» выиграл у «Бернли» 

    АПЛ. «Челси» проиграл «Вулверхэмптону», «Ливерпуль» выиграл у «Бернли» 

    «Челси» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 15-го тура АПЛ со счетом 1:2. Лондонцы с 31 очком идут на четвертой строчке, «Вулверхэмптон» с 19-ю очками поднялся на 12-е место.

    В другом матче «Ливерпуль» выиграл у «Бернли» – 3:1. Мерсисайдцы набрали 39 очков и остались на втором месте. «Бернли» с 9-ю очками идет 18-м.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    Бернли – Ливерпуль – 1:3 (0:0)

    Голы: 1:0 – Корк, 54; 1:1 – Милнер, 62; 1:2 – Фирмино, 69; 1:3 – Шакири, 90+2,

    Вулверхэмптон – Челси – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лофтус-Чик, 18; 1:1 – Хименес, 59; 2:1 – Жота, 63.

    Фулхэм – Лестер – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Камара, 42; 1:1 – Маддисон, 74.

    Эвертон – Ньюкасл – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Рондон, 19; 1:1 – Ричарлисон, 38.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2018 00:38
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