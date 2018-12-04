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    Модрич – обладатель «Золотого мяча-2018» по версии France Football

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча-2018» по версии французского журнала France Football. В голосовании хавбек набрал 753 очка.

    Ранее Модрич был признан лучшим игроком года по версии ФИФА. По итогам прошлого сезона хорват вместе со своей сборной дошел до финала ЧМ-2018, с «Реалом» – выиграл Лигу чемпионов.

    Второе место занял нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, третье – форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

    Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу

    Модрич – лучший игрок года

    Источник: France Football

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    04.12.2018 00:16
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 12:17

      Поздравляю ,молодец! А Мбаппе еще успеет получить свой ЗМ.

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 4 декабря 2018, 10:04

      Перес опять свой дела сделал

      0
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      Рейтинг: +566

      Damir07 4 декабря 2018, 09:59

      Молодец ты заслужил это!!!!!

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 4 декабря 2018, 09:58

      Поздравляю Модрича, рад за него, хороший игрок! НО! Награждать Золотым мячом футболиста, который за сезон забивает 3-4 мяча, считаю неправильным решением!
      Мбаппе хорош, но молод! У него все впереди!
      Я бы наградил Гризманна!!! Чемпион мира, выиграл Лигу Европы, за клуб положил 29 голов, за сборную - 7 (4 из которых на ЧМ).

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Dimon013 4 декабря 2018, 10:03

      Салах Роналду 60 голов за сезон и были лучшими у себя в командах...

      2
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 > кузнецов артем 4 декабря 2018, 11:19

      Соглашусь с мнением! Роналду 42 гола за сезон, Салах 44 гола за сезон во всех официальных соревнованиях!!! Тоже достойны Золотых мячей

      0
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 4 декабря 2018, 09:52

      я конечно не особо хороший специалист в футболе.... но *** почему Модрич?

      0
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      Рейтинг: +1130

      petr69 4 декабря 2018, 09:22

      Игрок конечно Модрич хороший, но такие еще есть. Чем он может запомниться
      миллионам болельщиков? Я не знаю

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      Рейтинг: +4440

      ЮНик 4 декабря 2018, 09:11

      Модрич не был лучшим в уходящем году. Ну уж никак не лучше Роналду или Мбаппе с Гризманном. Похоже, что "Золотой мяч" ему вручили, учитывая его жизненную биографию и большой вклад в сенсационнное серебро хорватов.

      3
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      Рейтинг: +1059

      mig28 4 декабря 2018, 09:11

      это бардак...при всём уважении, Модрич не сделал ничего такого, чтобы взять "мячик".
      в таком случае Иньеста, Хави, Азар и уж тем более Гризманн штуки по 2-3 должны были уже получить.

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      Рейтинг: +16

      Soccer the nice 4 декабря 2018, 08:26

      А ещё наверное правильно со стороны интриги Пускай так и останется 5-5 и никого не выделять!

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      Рейтинг: +16

      Soccer the nice 4 декабря 2018, 08:25

      Вообще я считаю достаточно посмотреть как сейчас играет РЕАЛ без Роналду,и ЮВЕНТУС с Роналду.
      И все станет на свои места.

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