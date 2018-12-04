Модрич – обладатель «Золотого мяча-2018» по версии France Football

Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча-2018» по версии французского журнала France Football. В голосовании хавбек набрал 753 очка.

Ранее Модрич был признан лучшим игроком года по версии ФИФА. По итогам прошлого сезона хорват вместе со своей сборной дошел до финала ЧМ-2018, с «Реалом» – выиграл Лигу чемпионов.

Второе место занял нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, третье – форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

twit text — #ballondor (@francefootball) 3 декабря 2018 г.

Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу

Модрич – лучший игрок года