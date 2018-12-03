Черчесов: «Головин попал туда, куда нужно. Анри сказал мне, что рассчитывает на него»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин попал в нужный клуб. По его словам, тренер монегасков Тьерри Анри рассчитывает на 22-летнего футболиста.

«Головин попал туда, куда нужно было попасть. «Монако» переживает плохо период, потому что много травмированных в команде. У него было несколько повреждений, футболист не до конца хорошо себя чувствовал. Если он будет ощущать себя постоянным легионером, тогда у него все получится.

Конечно, у футболиста было не самое хорошее настроение, потому что получал повреждения. Тьерри Анри признался мне, что он рассчитывает на Головина», – сказал Черчесов.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА этим летом. В текущем сезоне хавбек провел за монегасков 12 матчей во всех турнирах и забил два гола.