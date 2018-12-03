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    • Черчесов: «Головин попал туда, куда нужно. Анри сказал мне, что рассчитывает на него»

    Черчесов: «Головин попал туда, куда нужно. Анри сказал мне, что рассчитывает на него»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин попал в нужный клуб. По его словам, тренер монегасков Тьерри Анри рассчитывает на 22-летнего футболиста.

    «Головин попал туда, куда нужно было попасть. «Монако» переживает плохо период, потому что много травмированных в команде. У него было несколько повреждений, футболист не до конца хорошо себя чувствовал. Если он будет ощущать себя постоянным легионером, тогда у него все получится.

    Конечно, у футболиста было не самое хорошее настроение, потому что получал повреждения. Тьерри Анри признался мне, что он рассчитывает на Головина», – сказал Черчесов.

    Головин перешел в «Монако» из ЦСКА этим летом. В текущем сезоне хавбек провел за монегасков 12 матчей во всех турнирах и забил два гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2018 18:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +842

      vovan55 4 декабря 2018, 00:08

      еще одного таланта слили...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 3 декабря 2018, 18:47

      Кому это Головин забивал и для вас оленей он отдал 2 голевые

      1
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