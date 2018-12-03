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    • Зобнин: «Спасибо игрокам «Спартака» за поддержку. Передаю привет от Жиго»

    Зобнин: «Спасибо игрокам «Спартака» за поддержку. Передаю привет от Жиго»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поблагодарил своих партнером по команде за поддержку.

    Перед началом матча 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) футболисты красно-белых вышли на поле в футболках с портретами Зобнина и защитника Самуэля Жиго.

    Недавно хавбек перенес операцию на мениске и сейчас проходит реабилитацию. Жиго восстанавливается после разрыва крестообразной связки, полученной в сентябре.

    «Спасибо огромное парням за поддержку. И передаю привет от Жиго. Он тоже проходит курс лечения здесь, в итальянской клинике.

    Восстановление идет по плану. Выполняю примерно те же упражнения, что и после операции на «крестах», но на этот раз все проходит куда легче. Надеюсь, уже скоро буду полностью здоров», – сказал Зобнин.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    03.12.2018 14:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +876

      movie 3 декабря 2018, 17:58

      ждём!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 17:35

      Очень важные для Спартака игроки. Здоровья.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 декабря 2018, 15:03

      Давайте ребятушки, поправляйтесь как можно скорее. Вы нам очень нужны! Здоровья Вам и больше не получать таких травм в карьере.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33712

      oyabun 3 декабря 2018, 14:56

      Здоровья обоим!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 3 декабря 2018, 14:52

      Здоровья тебе Роман!!

      4
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