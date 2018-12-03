Зобнин: «Спасибо игрокам «Спартака» за поддержку. Передаю привет от Жиго»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поблагодарил своих партнером по команде за поддержку.

Перед началом матча 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) футболисты красно-белых вышли на поле в футболках с портретами Зобнина и защитника Самуэля Жиго.

Недавно хавбек перенес операцию на мениске и сейчас проходит реабилитацию. Жиго восстанавливается после разрыва крестообразной связки, полученной в сентябре.

«Спасибо огромное парням за поддержку. И передаю привет от Жиго. Он тоже проходит курс лечения здесь, в итальянской клинике.

Восстановление идет по плану. Выполняю примерно те же упражнения, что и после операции на «крестах», но на этот раз все проходит куда легче. Надеюсь, уже скоро буду полностью здоров», – сказал Зобнин.