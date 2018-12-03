Червиченко: «Кононов – тренер беззубый, а победы «Спартака» при нем... То судьи, то Смолов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на итоговую турнирную таблицу по результатам текущего чемпионата России.

«Мне кажется, что после зимнего перерыва к борьбе за еврокубки подтянется «Рубин». А с остальными все понятно: «Зенит» и «Краснодар» будут разыгрывать между собой золото, которое, как я думаю, останется за питерцами. ЦСКА займет третье место, скорее всего, а дальше будет тройка «Локомотив», «Ростов» и «Спартак» будут биться за распределение мест в Лиге Европы.

Шансы «Локомотива» и «Спартака» на Лигу чемпионов? Очень призрачные, особенно у красно-белых. На мой взгляд, Кононов тренер беззубый, а победы «Спартака» при нем... То судьи, то Смолов... А такого, чтобы команда выходила и давила соперника не было. Да и игры у команды нет, играет во что получится. Никаких изменений после ухода Карреры в «Спартаке» я не вижу. Бегают в первом тайме, во втором стабильно подсаживаются и все время могут «сгореть».

«Сгорели» бы и в этот раз, если бы не Смолов, который в очередной раз позорно исполнил очевидный голевой момент. Вообще такая реализация может быть только у игрока, который выступает за команду, борющуюся либо за выживание, либо за выход в РПЛ. Но точно не у человека, который играет за чемпиона страны и команду, выступающую в Лиге чемпионов. А про его зарплату вообще говорить не будем. Только стоит задуматься над будущем в клубе человека, который привел его на такой контракт», – считает Червиченко.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.