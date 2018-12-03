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    • Червиченко: «Кононов – тренер беззубый, а победы «Спартака» при нем... То судьи, то Смолов»

    Червиченко: «Кононов – тренер беззубый, а победы «Спартака» при нем... То судьи, то Смолов»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на итоговую турнирную таблицу по результатам текущего чемпионата России.

    «Мне кажется, что после зимнего перерыва к борьбе за еврокубки подтянется «Рубин». А с остальными все понятно: «Зенит» и «Краснодар» будут разыгрывать между собой золото, которое, как я думаю, останется за питерцами. ЦСКА займет третье место, скорее всего, а дальше будет тройка «Локомотив», «Ростов» и «Спартак» будут биться за распределение мест в Лиге Европы.

    Шансы «Локомотива» и «Спартака» на Лигу чемпионов? Очень призрачные, особенно у красно-белых. На мой взгляд, Кононов тренер беззубый, а победы «Спартака» при нем... То судьи, то Смолов... А такого, чтобы команда выходила и давила соперника не было. Да и игры у команды нет, играет во что получится. Никаких изменений после ухода Карреры в «Спартаке» я не вижу. Бегают в первом тайме, во втором стабильно подсаживаются и все время могут «сгореть».

    «Сгорели» бы и в этот раз, если бы не Смолов, который в очередной раз позорно исполнил очевидный голевой момент. Вообще такая реализация может быть только у игрока, который выступает за команду, борющуюся либо за выживание, либо за выход в РПЛ. Но точно не у человека, который играет за чемпиона страны и команду, выступающую в Лиге чемпионов. А про его зарплату вообще говорить не будем. Только стоит задуматься над будущем в клубе человека, который привел его на такой контракт», – считает Червиченко.

    Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Rusfootball

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    03.12.2018 11:22
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +7052

      sochi-2013 3 декабря 2018, 17:24

      Просто льет дерьмо. Не думаю, что он не разбирается в футболе. Команда заметно прибавила в игровом плане. Осталось подтянуть физику, улучшить качество передач, и команда будет вверху таблицы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 декабря 2018, 16:55

      я так и знал что оно очередной раз ВСПЛЫВЁТ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Jackson88 3 декабря 2018, 15:46

      не понимаю, зачем Смолову давать бтить пеналь.... он же бокопор.....

      0
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      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > Jackson88 3 декабря 2018, 16:24

      Комментатор говорил: "Пенальти - это хлеб для нападающего". Выходит, Федя - не нападающий. Может, он был им раньше. Но, после ЧМ2018 Смолов с двух метров в ворота попасть не может. А тут сразу попадай с 11 метров, да еще по круглому мячу...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7052

      sochi-2013 > Jackson88 3 декабря 2018, 17:19

      Наверняка, на тренировках, он их бьет лучше всех. Дело в психологии. И этот был исполнен мастерски- дело в 3-5 см. Я Федю не защищаю, а объясняю ситуацию.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 3 декабря 2018, 15:45

      Спартак полчаса в меньшинстве играл - могли бы Локо выиграть и без федькиных ляпов...что помешало то?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4906

      алдан2014 3 декабря 2018, 15:31

      Странный он какой то.А ведь футбол это ведь и ошибки,из этих ошибок счёт на табло.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 15:17

      Зимой все черви уходят в землю а этот продолжает резвится.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 3 декабря 2018, 14:56

      Это и называется фарт!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 3 декабря 2018, 14:46

      когда же этому уроду вафельник закроют

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 3 декабря 2018, 14:39

      Еле дождался, Толстый! Думал не случилось ли чего! Слава Богу все нормально!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 3 декабря 2018, 14:36

      Контракт Смолову дал Геркус, но будущее у Гекуса безоблачное. Скорее снимут Семина, особенно если вылетит из еврокубков.

      3
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