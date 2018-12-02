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    Анри заявил, что «Монако» боится побеждать

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри подвел итоги домашнего матча 15-го тура чемпионата Франции с «Монпелье». Его команда вела в этой встрече, но в итоге проиграла со счетом 1:2.

    «Можно говорить о страхе поражений. Но существует еще и страх побед. 54 минуты мы выступали хорошо, контролировали игру. Но затем совершили ошибки, которые дорого нам обошлись», – заявил Анри.

    На данный момент «Монако» занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.

    Источник: AFP

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    02.12.2018 09:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 2 декабря 2018, 11:32

      Неплохая отговорка. Надо бы нашим тренерам взять на вооружение.

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