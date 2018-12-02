Анри заявил, что «Монако» боится побеждать

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри подвел итоги домашнего матча 15-го тура чемпионата Франции с «Монпелье». Его команда вела в этой встрече, но в итоге проиграла со счетом 1:2.

«Можно говорить о страхе поражений. Но существует еще и страх побед. 54 минуты мы выступали хорошо, контролировали игру. Но затем совершили ошибки, которые дорого нам обошлись», – заявил Анри.

На данный момент «Монако» занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.