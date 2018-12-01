Член комитета по этике РФС Созин: «Нужно подарить РПЛ учебники по географии»

Может пора вместо трепа о географии просто вернуться на всесоюзный календарь,для чего понадобится всего лишь одно распоряжение РФС?
Нынешний порядок проведения соревнований давно уже доказал свою непригодность!
Член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на решение проводить матч 16 тура РПЛ между «Енисеем» и «Ахматом» (1:1). Встреча началась при температуре минус 14 градусов.
«На фоне новостей об отмене одного матча — в Оренбурге — и сомнений относительно проведения другого — в Красноярске — открыл было карту, чтобы удостовериться, что в первый день зимы футбол в чемпионате России играется в южных регионах. Оказывается, всe наоборот! В декабре командам предлагается играть где-то рядом с вечной мерзлотой.
Прозвучавшее из уст спортивного директора РПЛ объяснение просто взрывает мозг: «Календарь составлялся в тeплое время года, поэтому было невозможно угадать, что в декабре в Сибири будет мороз». Может, не стоит гадать, а лучше подарить составителям календаря учебники по географии?» – предложил функционер.
Главный тренер «Енисея» назвал погоду в Красноярске прохладной.
Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?