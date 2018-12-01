Член комитета по этике РФС Созин: «Нужно подарить РПЛ учебники по географии»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на решение проводить матч 16 тура РПЛ между «Енисеем» и «Ахматом» (1:1). Встреча началась при температуре минус 14 градусов.

«На фоне новостей об отмене одного матча — в Оренбурге — и сомнений относительно проведения другого — в Красноярске — открыл было карту, чтобы удостовериться, что в первый день зимы футбол в чемпионате России играется в южных регионах. Оказывается, всe наоборот! В декабре командам предлагается играть где-то рядом с вечной мерзлотой.

Прозвучавшее из уст спортивного директора РПЛ объяснение просто взрывает мозг: «Календарь составлялся в тeплое время года, поэтому было невозможно угадать, что в декабре в Сибири будет мороз». Может, не стоит гадать, а лучше подарить составителям календаря учебники по географии?» – предложил функционер.

Главный тренер «Енисея» назвал погоду в Красноярске прохладной.

Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?