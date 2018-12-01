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    • Член комитета по этике РФС Созин: «Нужно подарить РПЛ учебники по географии»

    Член комитета по этике РФС Созин: «Нужно подарить РПЛ учебники по географии»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на решение проводить матч 16 тура РПЛ между «Енисеем» и «Ахматом» (1:1). Встреча началась при температуре минус 14 градусов.

    «На фоне новостей об отмене одного матча — в Оренбурге — и сомнений относительно проведения другого — в Красноярске — открыл было карту, чтобы удостовериться, что в первый день зимы футбол в чемпионате России играется в южных регионах. Оказывается, всe наоборот! В декабре командам предлагается играть где-то рядом с вечной мерзлотой.

    Прозвучавшее из уст спортивного директора РПЛ объяснение просто взрывает мозг: «Календарь составлялся в тeплое время года, поэтому было невозможно угадать, что в декабре в Сибири будет мороз». Может, не стоит гадать, а лучше подарить составителям календаря учебники по географии?» – предложил функционер.

    Главный тренер «Енисея» назвал погоду в Красноярске прохладной.

    Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?

    Источник: Чемпионат.com

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    01.12.2018 21:46
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2891

      nemolod 2 декабря 2018, 01:54

      Может пора вместо трепа о географии просто вернуться на всесоюзный календарь,для чего понадобится всего лишь одно распоряжение РФС?
      Нынешний порядок проведения соревнований давно уже доказал свою непригодность!

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 2 декабря 2018, 00:05

      Этим уже никакие учебники не помогут. Их надо отправлять на лечение в известную всем палату, а то еще больше принесут вреда, если из не изолировать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 1 декабря 2018, 23:32

      Какие учебники, они вообще про мороз ничего не знают. Лежа на Лазурном берегу понятия про мороз абсолютно не воспринимаются.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1064

      Сержтир 1 декабря 2018, 22:55

      Это не поможет так как там одни дэбилы.

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 1 декабря 2018, 22:42

      Не учебник дарить , а переселить на Колыму лет на десять ..... тогда будет знать , что в декабре ХОЛОДНО !

      3
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      Рейтинг: +2300

      kvm 1 декабря 2018, 22:27

      спортивный директор РПЛ - жертва ЕГЭ

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 декабря 2018, 22:05

      Этим митрофанушкам не учебник надо дать, а пенделя...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 1 декабря 2018, 21:57

      Надо создать северный чр и пусть там они играют в манеже

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 1 декабря 2018, 21:50

      Члену нужно учебник дать , где играют в хоккей с мячом , лыжники и др. в мороз.

      1
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      ...
      Рейтинг: +9050

      vladik12 > sssrspartak 1 декабря 2018, 22:05

      Старовер шоле?

      0
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      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК > sssrspartak 1 декабря 2018, 22:08

      лучше лето-лето

      0
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