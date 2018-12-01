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    Аленичев: «Рахимов замерз? Конечно же, прохладно было»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после матча 16 тура РПЛ против «Ахмата» (1:1) ответил главному тренеру чеченцев Рашиду Рахимову, который жаловался на низкую температуру воздуха. Встреча началась при минус 14.

    – Ваш оппонент жаловался, что сильно замерз.

    – Ну конечно же, прохладно было. Не знаю, может, я более адаптирован, потому что всe-таки в Сибири живу, а Рашид Маматкулович — в Грозном, где более тeплая погода и тeплый климат. Для меня погода была более привычной.

    Источник: YouTube

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    01.12.2018 20:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1506

      balam 1 декабря 2018, 22:20

      точно.алень перед матчем адаптировался.жаль за руль нельзя

      -1
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      Рейтинг: +11602

      alex1951 1 декабря 2018, 20:59

      А вот чего не скажешь про ,,аленей,, Аленичева.
      Еще малость и слезами полили бы и без того ледяное поле.

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