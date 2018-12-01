Аленичев: «Рахимов замерз? Конечно же, прохладно было»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после матча 16 тура РПЛ против «Ахмата» (1:1) ответил главному тренеру чеченцев Рашиду Рахимову, который жаловался на низкую температуру воздуха. Встреча началась при минус 14.

– Ваш оппонент жаловался, что сильно замерз.

– Ну конечно же, прохладно было. Не знаю, может, я более адаптирован, потому что всe-таки в Сибири живу, а Рашид Маматкулович — в Грозном, где более тeплая погода и тeплый климат. Для меня погода была более привычной.