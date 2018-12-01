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    • Спортдиректор РПЛ: «Календарь составлялся тогда, когда везде было тепло»

    Спортдиректор РПЛ: «Календарь составлялся тогда, когда везде было тепло»

    Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин поделился мнением о проведении матчей в мороз.

    Сегодняшняя встреча 16-го тура «Енисей» – «Ахмат» (1:1) началась при минус 14, а матч «Оренбурга» и «Крыльев Советов» был отменен из-за температуры минус 16 – это на один градус ниже, чем максимальная допустимая регламентом лиги.

    – Почему изначально при составлении календаря поставили в Оренбурге игру 1 декабря?

    – А вы знали, какая погода здесь будет, когда назначаясь дата матча? Все обсуждали морозы в Красноярске. Так там встреча «Енисей» – «Ахмат» сегодня состоялась. Правда, условия нефутбольные – минус 14 градусов, но в соответствии с регламентом игру провели. А про Оренбург никто ничего не говорил. Вообще никто не знал, что установится такая погода. Это форс-мажор.

    – Обе стороны были согласны, когда матч в холодном регионе ставили на декабрь?

    – Календарь составлялся тогда, когда еще тепло везде. Никто не мог сказать, какая погода будет в любом месте.

    – Понятно, что зона не южная…

    – По факту непонятно. Ну и что? В Оренбурге предыдущий матч играли. Сколько было? Минус 10. В Москве сейчас сколько градусов? В минус 12 проводили матч Лиги Европы. Кто знал, что погода будет такая? Вы знали?

    – За несколько месяцев никто не знал.

    – Ну вот. Когда мне скажут, когда надо календарь составлять, где какая погода в конкретный день будет, тогда другое дело. Прогнозы – это не гарантия того, что предсказание сбудется. В Красноярске говорили, что будет минус 20, а по факту – минус 14, и игра состоялась. Конечно, не говорю, что это футбольная погода и при ней комфортно футболистам и зрителям. Конечно, нет. Но у нас в регламенте так написано.

    Если там будет указано, что играть нельзя при температуре ниже минус 10 градусов, значит, тогда и не будем играть. Просто принимали такой регламент, и утверждал его исполком РФС, поэтому матч в Красноярске состоялся. А в Оренбурге – нет, потому что там минус 16-17 градусов.

    Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2018 19:10
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +570

      avera 2 декабря 2018, 12:46

      Этому ДЕБИЛУ насрать на футбол,футболистов,болельщиков-главное срубить бабло.Как сказал классик : страна северная-мороз повсюду.
      Надо этих уродов на трибуну рядом с людьми,посмотрим как запоет.

      0
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      Рейтинг: +2891

      nemolod 2 декабря 2018, 02:08

      Сколько игроков,тренеров участвуют в первенстве РПЛ? По грубым подсчетам около 500 человек,а сколько из них открыто [протестуют против игр в морозы ? От силы десятка два! Получается остальных все устраивает!

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 2 декабря 2018, 00:21

      Здесь немало крылатых фраз. "Понятно, что зона не южная. По факту не понятно."

      0
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 1 декабря 2018, 23:46

      Противно читать слова этого мягко скажем тупого и наглого дилетанта. Каждый год одно и то же, они ничего не знали, летом они ни о чем не подумали, там было тепло.....Почему вы на исполкоме не соберетесь и не решите вопрос о смене системы обратно (на весну-осень)? От вас всегда только одни отмазки слышно, "не знали", "не подумали", "в регламенте написано так". Форс-мажор погоды в части мороза в Сибири? Ты что с ума сошел? Самое обидное, что у нас даже пожаловаться некому на такое безобразие, везде "свои" люди сидят.

      3
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 1 декабря 2018, 23:39

      Предлагается переделать регламент и установить разрешающую температуру -20 градусов.

      2
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      Рейтинг: +1506

      balam 1 декабря 2018, 22:12

      опять пышкин? похоже еще тот мудко

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 1 декабря 2018, 21:50

      Календарь составлялся там, где было тепло от градусов снаружи, и внутри, да и вообще о каком морозе думать, когда шумит море и палит жаркое южное солнце. Кто же виноват, что там где составлялся календарь и в декабре жарко.

      2
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      Рейтинг: +966

      Харченко 1 декабря 2018, 21:37

      И так теплой погоды не хватает, они еще в формат Кубка России внесли изменения.

      0
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      Рейтинг: +2362

      CSKA471 1 декабря 2018, 21:32

      ДБ

      0
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      Рейтинг: +63

      Эрик Александрович 1 декабря 2018, 21:32

      Всё правильно.

      0
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