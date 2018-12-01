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    • Рахимов – перед игрой в Красноярске: «Нам лишь бы провести матч и убить игроков? Давайте убьем»

    Рахимов – перед игрой в Красноярске: «Нам лишь бы провести матч и убить игроков? Давайте убьем»

    «Ахмат» на выезде сыграл вничью с «Енисеем» (1:1) в рамках 16-го тура чемпионата России.

    Встреча началась при 14-ти градусах мороза. После первого замера температуры представители грозненцев попросили проверить температуру еще раз. Согласно регламенту лиги, матчи не могут проводиться при морозе от минус 15-ти.

    «Нам лишь матч провести или что? И убить их всех? Давайте убьем.

    Они же в трусах выйдут и подштанниках. Давайте убьем», – сказал главный тренер гостей Рашид Рахимов делегату матча перед его началом.

    Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?

    Источник: Твиттер журналиста Александра Дорского

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    01.12.2018 18:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 1 декабря 2018, 19:51

      это уже не футбол

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 1 декабря 2018, 18:59

      Молодец Рахимов.
      А как в прошлый раз у кого-то подгорало, что Спартак отказался играть в -15.

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