Рахимов – перед игрой в Красноярске: «Нам лишь бы провести матч и убить игроков? Давайте убьем»

это уже не футбол
«Ахмат» на выезде сыграл вничью с «Енисеем» (1:1) в рамках 16-го тура чемпионата России.
Встреча началась при 14-ти градусах мороза. После первого замера температуры представители грозненцев попросили проверить температуру еще раз. Согласно регламенту лиги, матчи не могут проводиться при морозе от минус 15-ти.
«Нам лишь матч провести или что? И убить их всех? Давайте убьем.
Они же в трусах выйдут и подштанниках. Давайте убьем», – сказал главный тренер гостей Рашид Рахимов делегату матча перед его началом.
Рахимову – респект pic.twitter.com/zvie8aKXUG— Alexandr Dorski (@dorskiy) 1 декабря 2018 г.
Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?