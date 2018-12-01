Федотов – об отмене игры с «Крыльями» из-за мороза: «Игра не стоит свеч. Можно схватить обморожение»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал решение РПЛ отменить матч 16-го тура с «Крыльями Советов».

Перед началом матча термометр показал 16 градусов мороза – на один градус больше, чем максимальное значение для проведения игр.

«Игра не стоит свеч – слишком холодно. Есть возможность схватить обморожения. Решение правильное.

Конечно, мы сожалеем, поскольку находимся в хорошей форме. Гости не были настроены на проведение матча, а мы не стали сопротивляться», – сказал Федотов.

Ранее матч «Енисей» – «Ахмат» (1:1) начался при 14 градусах. Защитник грозненцев Андрей Семенов назвал игру «позорищем российского футбола».