Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Федотов – об отмене игры с «Крыльями» из-за мороза: «Игра не стоит свеч. Можно схватить обморожение»

    Федотов – об отмене игры с «Крыльями» из-за мороза: «Игра не стоит свеч. Можно схватить обморожение»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал решение РПЛ отменить матч 16-го тура с «Крыльями Советов».

    Перед началом матча термометр показал 16 градусов мороза – на один градус больше, чем максимальное значение для проведения игр.

    «Игра не стоит свеч – слишком холодно. Есть возможность схватить обморожения. Решение правильное.

    Конечно, мы сожалеем, поскольку находимся в хорошей форме. Гости не были настроены на проведение матча, а мы не стали сопротивляться», – сказал Федотов.

    Ранее матч «Енисей»«Ахмат» (1:1) начался при 14 градусах. Защитник грозненцев Андрей Семенов назвал игру «позорищем российского футбола».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2018 18:14
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1506

      balam 1 декабря 2018, 22:27

      правильно сказал.вот если бы хотя -14,как в красноярске,вот это бы игра была

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 1 декабря 2018, 21:35

      В хоккей с мячом можно играть на морозе -а в футбол нет ?..Почему ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 1 декабря 2018, 21:18

      правильно так решили, здоровье прежде всего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 1 декабря 2018, 20:14

      Да бред эта система осень весна. Так уж устроена географически наша Россия, что в футбол здесь надо играть летом. Ну перешли под Европу, результаты в еврокубках улучшились? Нет. Для клубов, лимит на легионеров полнейший бред. Возьмите любой чемпионат, да там своих игроков по пальцам посчитать. Для сборной другой вопрос, но надо не с уровня премьер Лиги начинать, а создавать молодёжные Лиги, школы. Пример один в России это Краснодар. В Германии, например 8 бундеслиг, от того немцы и имеют по три стартовых состава, а мы что? Платим по 3 миллиона рублей в месяц игрокам за то, что он хоть какой то результат даёт клубу и имеет паспорт гражданина РФ. Создайте школы!!! Пускай На это уйдут десятилетия, но мы вырастим своих футболистов. Вон пример, Голландия, Португалия, они только и зарабатывают на выращивании своих игроков и последующих продажах. Нет у России будущего принастоящей ситуации. Хоть Мутко ставьте, хоть Мудко. Простите уж за пародию. Вырастите 10 березуцких, 15 игнашевичей, но своих!!!
      А при минус 15 играть не только о мороженое можно заработать, но и воспаление лёгких

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 1 декабря 2018, 19:02

      А как амкар в прошлом сезоне в кубке россии играл в -30 120 минут и плюс пенальти и ничего никто не обморозился.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 1 декабря 2018, 18:28

      Осень-весна. Мода.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК > nik_59 1 декабря 2018, 21:48

      лучше лето-лето

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1506

      balam > САДЫЧОК 1 декабря 2018, 22:31

      они и летом чуть Быстрова не угробили. потому как играть надо в самую жару.так что менять надо не систему,а дебилов.на других дебилов

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 