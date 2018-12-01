Икарди: «Голы – главная цель моей жизни еще с детства»

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://tok.pw/blodka
Нападающий «Интера» Мауро Икарди в интервью Corriere dello Sport рассказал об отношении к своей позиции.
«Нападающий должен забивать. Ровно как полузащитник строит игру, защитник – охраняет штрафную площадь, а вратарь делает сэйвы.
Просто забивать голы – не самое плохое занятие, ведь этот показатель играет главную роль в нашем виде спорта. Многие говорят, что я не особо участвую в игре команды, но меня не волнует критика. Ведь я знаю, что лучшая помощь для моих партнеров – это когда я отправляю мяч в сетку.
Голы всегда были главной целью моей жизни, еще с детства. Я чувствую, что должен и могу это делать. С момента выступлений за «Сампдорию» я забил примерно 100 голов, но не изменился в игровом плане», – цитирует 25-летнего игрока Football Italia со ссылкой на аргентинское издание.
В текущем сезоне капитан «нерадзурри» забил 10 голов и отдал две результативные передачи в 15-ти играх всех турниров на клубном уровне.