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    Икарди: «Голы – главная цель моей жизни еще с детства»

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди в интервью Corriere dello Sport рассказал об отношении к своей позиции.

    «Нападающий должен забивать. Ровно как полузащитник строит игру, защитник – охраняет штрафную площадь, а вратарь делает сэйвы.

    Просто забивать голы – не самое плохое занятие, ведь этот показатель играет главную роль в нашем виде спорта. Многие говорят, что я не особо участвую в игре команды, но меня не волнует критика. Ведь я знаю, что лучшая помощь для моих партнеров – это когда я отправляю мяч в сетку.

    Голы всегда были главной целью моей жизни, еще с детства. Я чувствую, что должен и могу это делать. С момента выступлений за «Сампдорию» я забил примерно 100 голов, но не изменился в игровом плане», – цитирует 25-летнего игрока Football Italia со ссылкой на аргентинское издание.

    В текущем сезоне капитан «нерадзурри» забил 10 голов и отдал две результативные передачи в 15-ти играх всех турниров на клубном уровне.

    Источник: Football Italia

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    01.12.2018 14:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -13

      gnatovroma 1 декабря 2018, 18:07

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://tok.pw/blodka

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 1 декабря 2018, 16:46

      "в интервью Corriere dello Sport"
      "цитирует 25-летнего игрока Football Italia со ссылкой на аргентинское издание."- это как?

      0
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      Рейтинг: +101393

      zigbert 1 декабря 2018, 16:31

      Забивать голы конечно приятно ,но если не будешь делать пользу в командных действиях ,не всем это понравиться ,особенно тренеру.

      3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 декабря 2018, 15:01

      Конечно Икарди прав , задача нападающего забивать мячи , но с другой стороны такие игроки как Мауро всегда будут уступать таким игрокам как например Суарес, Кейн , Агуэро которые не только умеют забивать мячи , но ещё активно участвовать в игре команды , да ещё играть красиво. У меня всегда вызывает удивление когда Икарди называют лучшим или даже одним из лучших нападающих мира , да он хорошо умеет забивать мячи , но по большому счёту это единственное что он умеет делать на поле хорошо ,это конечно очень важно особенно для тех команд в которых он играет , но я считаю Мауро нападающий "не первого выбора" , вряд ли Интер был бы против обменять его на того же Суареса или Агуэро и даже на Кейна , который по физическим данным похож на Мауро , но всё равно Харри умеет больше на поле чем аргентинец и это его делает лучшим нападающим , чем Икарди , но не могу не признать ,что Икарди немного начал прогрессировать в командной игре , но вот именно что немного.

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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 1 декабря 2018, 15:00

      У кого голы цель жизни,у кого деньги,а вот мне главное,чтобы не было войны...

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      Рейтинг: +24656

      DOCTOR PENALTY 1 декабря 2018, 14:42

      Вот это целеустремлённость!***

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