Икарди: «Голы – главная цель моей жизни еще с детства»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди в интервью Corriere dello Sport рассказал об отношении к своей позиции.

«Нападающий должен забивать. Ровно как полузащитник строит игру, защитник – охраняет штрафную площадь, а вратарь делает сэйвы.

Просто забивать голы – не самое плохое занятие, ведь этот показатель играет главную роль в нашем виде спорта. Многие говорят, что я не особо участвую в игре команды, но меня не волнует критика. Ведь я знаю, что лучшая помощь для моих партнеров – это когда я отправляю мяч в сетку.

Голы всегда были главной целью моей жизни, еще с детства. Я чувствую, что должен и могу это делать. С момента выступлений за «Сампдорию» я забил примерно 100 голов, но не изменился в игровом плане», – цитирует 25-летнего игрока Football Italia со ссылкой на аргентинское издание.

В текущем сезоне капитан «нерадзурри» забил 10 голов и отдал две результативные передачи в 15-ти играх всех турниров на клубном уровне.