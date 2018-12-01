Аленичев: «Сам играл, когда температура была еще ниже»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился мнением о решении РПЛ проводить матч с «Ахматом» при температуре минус 13,9.

«Играть в такую погоду возможно. Почему нет? Сам играл, когда температура была ещe ниже. Конечно, это доставляет некий дискомфорт футболистам, но думаю, что это не оправдание. Все сегодня будут в равных условиях. По регламенту, температура должна опускаться ниже минус 15, а делегат объявил, что сейчас минус 14. Действуем по регламенту.

Риск получить травму есть в каждой игре. Когда играешь на искусственном покрытии при температуре плюс 25 — это тоже риск, как и играть в Красноярске при таком ветре. Это просто разговоры, которые не имеют отношения к игре», — сказал Аленичев.

Ранее главный тренер грозненцев Рашид Рахимов сказал, что погодные условия могут навредить здоровью футболистов.

Счет в красноярском матче к 27-й минуте – 0:0. За его событиями можно следить здесь.