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    Аленичев: «Сам играл, когда температура была еще ниже»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился мнением о решении РПЛ проводить матч с «Ахматом» при температуре минус 13,9.

    «Играть в такую погоду возможно. Почему нет? Сам играл, когда температура была ещe ниже. Конечно, это доставляет некий дискомфорт футболистам, но думаю, что это не оправдание. Все сегодня будут в равных условиях. По регламенту, температура должна опускаться ниже минус 15, а делегат объявил, что сейчас минус 14. Действуем по регламенту.

    Риск получить травму есть в каждой игре. Когда играешь на искусственном покрытии при температуре плюс 25 — это тоже риск, как и играть в Красноярске при таком ветре. Это просто разговоры, которые не имеют отношения к игре», — сказал Аленичев.

    Ранее главный тренер грозненцев Рашид Рахимов сказал, что погодные условия могут навредить здоровью футболистов.

    Счет в красноярском матче к 27-й минуте – 0:0. За его событиями можно следить здесь.

    Источник: Чемпионат

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    01.12.2018 14:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 1 декабря 2018, 23:20

      На дворе 21-й век,а мы с шашками наперевес.Давайте тогда не будем делать перерыв на зиму,потому что кто-то играл и при более низкой температуре. В руководстве РПЛ уже совсем маразматики. Мне и,я думаю,другим российским болельщикам жутко интересно-что об этом моменте думают в УЕФА?

      2
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 1 декабря 2018, 20:41

      Респект, Аленичев не из робкого десятка.

      0
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      Рейтинг: -13

      gnatovroma 1 декабря 2018, 18:06

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      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 1 декабря 2018, 16:11

      Поверьте , лучше и приятнее играть в минус 14 , чем в плюс 32 !

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 декабря 2018, 15:49

      О болельщиках вообще никто не думает, как и о футболистах. Все мы играли в мороз и каждый на своём уровне. Но это чемпионат России, а не зимнее первенство по футболу г. Красноярска...

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      Рейтинг: +2422

      baden69 1 декабря 2018, 15:44

      Играть можно и при -20, только какой смысл в такой игре??? Лучше календарь составлять разумно, чем в декабре играть в футбол в Сибири...

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      Рейтинг: +18673

      ilichkadr 1 декабря 2018, 14:46

      Дима, и что с того " Сам играл, когда температура была ещё ниже"? Надевай валенки, шапку-ушанку "Полтора оклада" и играй себе.

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