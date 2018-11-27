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    «БИЗНЕС Online»: «Рубин» может провести летний турнир в Казани с участием «Боруссии» Д, «Марселя» и «Бешикташа»

    «Рубин» намерен организовать турнир в Казани летом 2019 года. Он может пройти в июле. Участие в соревновании предварительно подтвердили дортмундская «Боруссия», «Марсель» и «Бешикташ».

    По информации «БИЗНЕС Online», организацией мероприятия занимается министерство спорта Татарстана. Оно уже провело два совещания с участием руководства «Рубина», «Казань Арены» и представителя компании-организатора.

    «Идея очень интересная и футбольный клуб «Рубин» эту инициативу поддерживает со всех точек зрения. С точки зрения спортивной подготовки, в финансовом плане это тоже может быть интересно, так же, как и в качестве социального проекта для Татарстана. Для наших болельщиков этот турнир был бы интересен.

    Если мы будем выступать как соорганизаторы, то при правильном проведении и планировании коммерческой составляющей, мы можем получить существенную прибыль и получить качественный турнир. Но на данном этапе всe пока не проработано детально, есть много вопросов, на которые пока нет ответов и паззл пока не сложился», – сказал исполнительный директор «Рубина» Константин Дзюба.

    В министерстве спорта республики также подтвердили, что проведение турнира обсуждается на самом деле, но пока все «находится в стадии проекта».

    Ранее УЕФА отстранил «Рубин» от участия в еврокубках.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    27.11.2018 16:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 27 ноября 2018, 20:38

      Это будет компенсацией болелам за возможную ЛЕ.

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      Рейтинг: +4616

      Бомбардиръ 27 ноября 2018, 17:02

      Московский Локомотив уже проходил подобное, пока их болельщики не опротестовали такой турнир как бессмысленную трату денег...

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Бомбардиръ 27 ноября 2018, 17:05

      Кубок РЖД - Реал, Челси, Милан... Отличный был турнир.

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      Рейтинг: +4616

      Бомбардиръ > WhiteEgon 27 ноября 2018, 17:10

      По-моему эти гранды в том турнире только разминались, готовились к сезону за счёт железнодорожников.

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Бомбардиръ 27 ноября 2018, 17:32

      Зато можно было посмотреть на их игру, да и Локо была отличная тренировка.
      Да, за счет РЖД. Но после того, как кубок упразднили, я не заметил, чтобы Локо каких-либо дорогих топов подписал или детскую футбольную школу открыл.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 27 ноября 2018, 17:01

      Рубин:"Отстранение от еврокубков? У нас будет свой еврокубок - с блэкджеком и Боруссией!". Хочется спросить - а за чей счет этот банкет? И второй вопрос о посещаемости. На Боруссию может и придет народ посмотреть, а на остальные (учитывая низкую посещаемость в этом сезоне)?

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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > Lester84 28 ноября 2018, 14:25

      ...лучше купите качественных футболистов--- это крик моей души!!!

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > FaTeK1945ru 28 ноября 2018, 14:55

      на 100% с Вами согласен..деньги в трубу хотят как обычно, играть некому, в запасных одни голкиперы.

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