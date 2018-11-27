«БИЗНЕС Online»: «Рубин» может провести летний турнир в Казани с участием «Боруссии» Д, «Марселя» и «Бешикташа»

«Рубин» намерен организовать турнир в Казани летом 2019 года. Он может пройти в июле. Участие в соревновании предварительно подтвердили дортмундская «Боруссия», «Марсель» и «Бешикташ».

По информации «БИЗНЕС Online», организацией мероприятия занимается министерство спорта Татарстана. Оно уже провело два совещания с участием руководства «Рубина», «Казань Арены» и представителя компании-организатора.

«Идея очень интересная и футбольный клуб «Рубин» эту инициативу поддерживает со всех точек зрения. С точки зрения спортивной подготовки, в финансовом плане это тоже может быть интересно, так же, как и в качестве социального проекта для Татарстана. Для наших болельщиков этот турнир был бы интересен.

Если мы будем выступать как соорганизаторы, то при правильном проведении и планировании коммерческой составляющей, мы можем получить существенную прибыль и получить качественный турнир. Но на данном этапе всe пока не проработано детально, есть много вопросов, на которые пока нет ответов и паззл пока не сложился», – сказал исполнительный директор «Рубина» Константин Дзюба.

В министерстве спорта республики также подтвердили, что проведение турнира обсуждается на самом деле, но пока все «находится в стадии проекта».

Ранее УЕФА отстранил «Рубин» от участия в еврокубках.