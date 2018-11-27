Дзагоев: «Уверен, у этого ЦСКА большое будущее»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отметил, что молодые игроки армейцев с каждым матчем все больше набираются опыта. По его мнению, у нынешней команды большое будущее.

Летом этого года ЦСКА покинула большая группа опытных футболистов, включая многолетних лидеров обороны Сергея Игнашевича и Алексея и Василия Березуцких, завершивших карьеру.

«Раньше было много опытных игроков. В таких случаях команда всегда знает, как добиваться результата. Сейчас пока бывает много суеты, даже в матчах чемпионата. Но от игры к игре молодежь растет. Поединки с «Ромой» (0:3, 1:2), «Реалом» (1:0) для нее громадный опыт. Мы-то уже принимали участие в таких матчах, для нас тут ничего нового нет. Знаем этот уровень, эти скорости. Но для молодых все это в новинку.

Самое главное – все ребята стараются, слушают тренера. Даже поражения, такие как от «Ромы», некий опыт: играли неплохо, но чего-то не хватило. Значит, в следующий раз нужно прилагать какие-то другие усилия. Надо работать, не останавливаться. Уверен, у этой команды огромное будущее», – сказал Дзагоев.