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    Дзагоев: «Уверен, у этого ЦСКА большое будущее»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отметил, что молодые игроки армейцев с каждым матчем все больше набираются опыта. По его мнению, у нынешней команды большое будущее.

    Летом этого года ЦСКА покинула большая группа опытных футболистов, включая многолетних лидеров обороны Сергея Игнашевича и Алексея и Василия Березуцких, завершивших карьеру.

    «Раньше было много опытных игроков. В таких случаях команда всегда знает, как добиваться результата. Сейчас пока бывает много суеты, даже в матчах чемпионата. Но от игры к игре молодежь растет. Поединки с «Ромой» (0:3, 1:2), «Реалом» (1:0) для нее громадный опыт. Мы-то уже принимали участие в таких матчах, для нас тут ничего нового нет. Знаем этот уровень, эти скорости. Но для молодых все это в новинку.

    Самое главное – все ребята стараются, слушают тренера. Даже поражения, такие как от «Ромы», некий опыт: играли неплохо, но чего-то не хватило. Значит, в следующий раз нужно прилагать какие-то другие усилия. Надо работать, не останавливаться. Уверен, у этой команды огромное будущее», – сказал Дзагоев.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    27.11.2018 15:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 27 ноября 2018, 22:58

      Команда молодая,ребята дерзкие, тренер молодой,перспективный,в общем у команды неплохое будущее и дай бог,чтобы все получилось.

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 27 ноября 2018, 18:47

      оставить бы Влашича!!! Вот уж кто лучше Витинью.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 27 ноября 2018, 17:37

      Если этот состав сохранится,будет здорово!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 27 ноября 2018, 16:59

      Про будущее правильно говоришь,но оно будет скорее всего без тебя!

      4
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > yarik1_78 27 ноября 2018, 17:29

      Тогда и без тебя. Болельщик хренов.

      1
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > все_будет_AUDI 27 ноября 2018, 17:41

      Ты не умничай!За хрусталь Гинер платить не будет.

      2
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      Рейтинг: +4616

      Бомбардиръ 27 ноября 2018, 16:42

      Короче, ЦСКА всегда будет первым)

      4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 27 ноября 2018, 16:33

      Солому стелет... на будущее

      0
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