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    АПЛ. «Ньюкасл» обыграл «Бернли» – это третья подряд победа команды Бенитеса

    Матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Бернли»«Ньюкасл Юнайтед» завершился победой гостей со счетом 2:1.

    В составе «сорок» голами отметился защитник Киран Кларк. Игрок обороны хозяев Бен Ми отправил мяч в свои ворота. Единственный гол за «Бернли» в ворота соперника провел Сэм Воукс.

    Победа стала для команды Рафаэля Бенитеса третей кряду. С 12-ю очками «Юнайтед» поднялся на 13-е место в турнирной таблице. У клуба из Бернли по-прежнему девять очков и 17-я строчка.

    Англия. Премьер-лига. 13-й тур

    Бернли – Ньюкасл Юнайтед – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Ми, 4 (в свои ворота); 0:2 – Кларк, 23; 1:2 – Воукс, 40.

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    Источник: Бомбардир

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    27.11.2018 01:25
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