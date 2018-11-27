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    Примера. «Реал Сосьедад» обыграл «Сельту» и поднялся на 5 позиций

    «Реал Сосьедад» в матче 13-го тура чемпионата Италии обыграл «Сельту» со счетом 2:1.

    В составе команды из Сан-Себастьяна забили Микель Оярсабаль и Давид Зурутуса. За представителей Виго отличился Максимилиано Гомес.

    Команда Асьера Гаритано набрала 19 очков и поднялась с 13-го места в турнирной таблице на восьмое. Игроки Мигела Кардозу с 14-ю баллами остались на 15-й позиции.

    Испания. Примера. 13-й тур

    Реал Сосьедад – Сельта – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Оярсабаль, 37; 2:0 – Зурутуса, 47; 2:1 – Гомес, 82.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир

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    27.11.2018 00:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 27 ноября 2018, 06:05

      чётко, молодцы.

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