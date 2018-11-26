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    Фернандес до конца первой части сезона будет играть в шлеме и маске

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Викторией» сообщил, что остаток года защитник Марио Фернандес будет выходить на поле в защитных шлеме и маске.

    В игре четвертого тура с «Ромой» (1:2) футболист получил сотрясение мозга и ушиб мягких тканей лица.

    «Фернандес будет играть в шлеме и в маске. Он пытался такой же подкат совершить в Грозном [как и во встрече с «Ромой»]. У нас замирает сердце в такие моменты. Как долго? До конца этой части чемпионата.

    Частые травмы головы у Марио? Он такой парень. Мы говорим с ним об этом, столько раз уже у него был перелом носа, это может сказаться на здоровье. Марио обо всeм забывает в игре, находится в ней, не думает о своeм здоровье», – сказал Гончаренко.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.11.2018 17:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 26 ноября 2018, 18:54

      Будет как человек в железной маске))))

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      Рейтинг: +33633

      oyabun 26 ноября 2018, 18:47

      Марио конечно, здоровья! Но не стоит выставлять его эдаким былинным героем всея РПЛ. Очень многие игроки в футболе действуют на поле самоотверженно, не думая о здоровье и получают травмы и похуже. Это часть их профессии, более чем щедро оплачиваемая. В той же спортивной гимнастике травмы гораздо серьезнее и опаснее, но никто спортсменам там миллионы евро не платит.

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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 26 ноября 2018, 18:17

      В шлеме,маске и с клюшкой,как и подобает классному бразильскому защитнику...

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