Фернандес до конца первой части сезона будет играть в шлеме и маске

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Викторией» сообщил, что остаток года защитник Марио Фернандес будет выходить на поле в защитных шлеме и маске.

В игре четвертого тура с «Ромой» (1:2) футболист получил сотрясение мозга и ушиб мягких тканей лица.

«Фернандес будет играть в шлеме и в маске. Он пытался такой же подкат совершить в Грозном [как и во встрече с «Ромой»]. У нас замирает сердце в такие моменты. Как долго? До конца этой части чемпионата.

Частые травмы головы у Марио? Он такой парень. Мы говорим с ним об этом, столько раз уже у него был перелом носа, это может сказаться на здоровье. Марио обо всeм забывает в игре, находится в ней, не думает о своeм здоровье», – сказал Гончаренко.