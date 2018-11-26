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    «Ювентус» интересуется хавбеком «Лиона» Н'Домбеле

    «Ювентус» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Лиона» Танжую Н'Домбеле. Генеральный директор туринцев Фабио Паратичи долгое время следил за выступлениями 21-летнего футболиста.

    Француз также находится в сфере интересов «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Барселоны».

    Тем не менее, «Ювентус» не собирается платить запрашиваемую «Лионом» цену в 40-50 миллионов евро за хавбека.

    В этом сезоне Н'Домбеле провел за «Лион» 17 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Football Italia

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    26.11.2018 13:47
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