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    «Фратрия»: «Каррера – не первый тренер, пострадавший от действий Глушакова»

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало свою позицию в отношении капитана команды Дениса Глушакова.

    «В связи с последними событиями в клубе и вокруг него мы считаем необходимым подробно объяснить свою позицию по отношению к Денису Глушакову.

    Капитан команды – это игрок, который является ее стержнем на поле и вне его. Капитан «Спартака» – это нечто большее, это пример достойного поведения человека в футболе и жизни.

    После чемпионского сезона, к сожалению, Глушаков перестал отвечать требованиям, предъявляемым к капитану команды. На всех публичных мероприятиях и событиях Глушаков рассказывал о том, что именно его вклад в победу в чемпионате является основным, а Массимо Каррера – не более чем «физрук». При этом после сезона Каррера объективно оценивал игру Дениса и пообещал его выпускать на поле в том случае, если он будет лучшим на своей позиции.

    К сожалению, Глушаков стал добиваться места в основе не спортивными принципами, а интригами внутри команды, в чем ему помогал Роман Пилипчук, желавший занять место Карреры.

    Ключевым событием стали выборы капитана команды на сезон-2018/19. За Глушакова было отдано 14 голосов, из которых только два принадлежали игрокам главной команды. Остальные голоса Глушаков получил от игроков «Спартака-2», которых он подговаривал голосовать за себя. За Георгия Джикию, к примеру, было отдано семь голосов игроков первой команды. Факт сам по себе красноречивый. При этом по игровым и человеческим данным на роль капитана объективно претендовал и Квинси Промес.

    Даже после избрания капитаном Глушаков не переставал при каждом удобном случае называть Карреру «физруком», который не дает реального результата, и прилюдно критиковать тренера. Каррера фактически оказался в патовой ситуации. Но история с лайком под постом Дмитрия Назарова выбора ему не оставила – даже с учетом избрания Глушакова капитаном.

    Массимо Каррера – не первый тренер, пострадавший от действий Дениса Глушакова. До этого он мешал работе Валерия Карпина, Мурата Якина и Дмитрия Аленичева. Про каждого из них Денис в частных разговорах отзывался крайне нелестно и позволял себе критиковать работу этих специалистов.

    Такой человек не может быть капитаном «Спартака» и не заслуживает нашей поддержки. Когда всем было необходимо работать как одно целое, чтобы преодолевать спады в игре, он ставил свои интересы и выгоду не просто выше командных, а в противовес им, что недопустимо», – говорится в заявлении.

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Фратрия»

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    26.11.2018 10:29
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    Комментарии108
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 27 ноября 2018, 09:10

      Когда такой "кисель" в команде, откуда будут результаты. Демократия ведёт к провалу, сатрапия к результату. Примеры Бесков, "маятник" и др.

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 27 ноября 2018, 01:22

      Откуда информация? Где подтверждение каких - либо официальных лиц! ( того же Карреры или кого либо другого). А без этого, все это - брехня, как говорил один киногерой!!!?

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 26 ноября 2018, 18:17

      Гастроли цирка "Фратрия" продолжаются.

      1
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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 26 ноября 2018, 17:45

      Почему не спросить самого Глушака какого тренера он хочет?

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > спартач-тверь 26 ноября 2018, 18:37

      Наверное он себя на этом месте видит!!!

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 17:10

      Не все действия "Фратрии" поддерживаю, но все что здесь сказано похоже на правду.

      3
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 26 ноября 2018, 16:36

      Обыкновенные ДЕБИЛЫ!!!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 ноября 2018, 16:14

      Был такой действительно лучший игрок сборной Франции Эрик Кантона, звезда Зидана только восходила. Эме Жаке не взял Кантона на чемпионат мира 1998 года именно из-за его скандального и скверного характера. Франция впервые в своей истории стала чемпионом мира! Футбол - командная игра, которую делают индивидуальности - от тренера до полевых игроков. Результат налицо. И победителей не судят.

      P.S. От себя добавлю: в указанном случае речь шла о самом КАНТОНА, а не о Денисове или Глушакове, игроках вообще не европейского топ-уровня. Нравится это кому-то или нет.

      P.P.S. Не знаю подробностей, но сожалею, что Эме Жаке, как и обещал, закончил тренерскую карьеру после завоевания золотых медалей на чемпионате мира. В возрасте лишь 56 лет. А ведь он был создателем и главных тренером звёздного в 80-ые годы "Бордо"! И трижды с ним брал "золото" во Франции и дважды Кубок!

      Завтра - 27.11.2018 - ему исполнится 77 лет! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, МАЭСТРО!

      3
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      Рейтинг: 0

      AK-85 26 ноября 2018, 15:30

      И с чего я должен этому верить? "На всех публичных мероприятиях и событиях...", примеры публичных мероприятий и событий в студию! Не всех, хотя бы некоторых. Где интервью Глушакова, факты где?! Про Пилипчука, где факты?! Выборы капитана... подговаривал голосовать... прям злой гений Глушаков. При этом ни одного факта, кроме лайка.
      Может Глушаков про Фратрию плохо высказался, в стиле Широкова, и Фратрия пустила дезу, которую подхватил Каррера, в результате чего и произошёл конфликт? Как вам версия?

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > AK-85 26 ноября 2018, 18:27

      Глушаков мерзкий тип!

      0
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 26 ноября 2018, 14:38

      Вот все хают Черчеса, а он ведь не просто так не взял Денисова и этого питараса Глушака на ЧМ!!!!

      9
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      Рейтинг: +3795

      serppion > zabvo9406 26 ноября 2018, 14:55

      Я от Черчеса не в восторге. Но, его решение не брать в сборную гoндoна Глушака было мудрым. И, как оказалось, правильным.

      10
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      Рейтинг: +1939

      lek! 26 ноября 2018, 14:23

      Все по делу , самоуверенный и самовлюбленный тип , от которого в нынешнем положении нет ни какой пользы. Еще с Локомотива не переваривал этого игрока.

      4
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