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    Зимой «Милан» может арендовать Фабрегаса

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас в ближайшее трансферное окно может сменить клуб из-за проблем с количеством игрового времени в лондонском клубе.

    Технический директор «Милана» Леонардо ранее встречался с представителями футболиста, а сейчас ведет переговоры с директором «Челси» Мариной Грановской по поводу аренды 31-летнего испанца в январе.

    Действующий контракт испанца с английским клубом рассчитан до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что «Челси» предлагает новый контракт испанцу, но со значительным понижением зарплаты.

    В текущем сезоне Фабрегас сыграл в трех матчах в Премьер-лиге, проведя на поле в общей сложности 48 минут.

    Источник: Football Italia

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    26.11.2018 07:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 16:11

      Трудно ему будет на что то рассчитывать в Челси.

      1
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 26 ноября 2018, 11:52

      На пенсионеров потянуло, ладно Ибрагимович, ему что двадцать лет, что 36 он как забивает красоту так и продолжит, да и ему врядли че скажешь, он может побить) но фабр это перебор, его годы прошли

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 26 ноября 2018, 09:31

      Хороший вариант.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 08:54

      Не так беспокоит малое игровое время как предложенный новый контракт со значительным понижением в зарплате...

      2
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 26 ноября 2018, 08:33

      милан так и будет в опе, если не перестанет подбирать все то, что выкинули

      2
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      Рейтинг: +1532

      starche 26 ноября 2018, 07:47

      Фаберу пора на пензию.

      2
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      Рейтинг: +1164

      Karpathian > starche 26 ноября 2018, 08:25

      да мб еще попылит

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