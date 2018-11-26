Зимой «Милан» может арендовать Фабрегаса

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас в ближайшее трансферное окно может сменить клуб из-за проблем с количеством игрового времени в лондонском клубе.

Технический директор «Милана» Леонардо ранее встречался с представителями футболиста, а сейчас ведет переговоры с директором «Челси» Мариной Грановской по поводу аренды 31-летнего испанца в январе.

Действующий контракт испанца с английским клубом рассчитан до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что «Челси» предлагает новый контракт испанцу, но со значительным понижением зарплаты.

В текущем сезоне Фабрегас сыграл в трех матчах в Премьер-лиге, проведя на поле в общей сложности 48 минут.