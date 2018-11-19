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    «Милан» провел несколько встреч с представителем Фабрегаса

    Руководство «Милана» рассматривает вариант приглашения полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.

    Контракт 31-летнего испанца с лондонским клубом истекает в конце текущего сезона, поэтому переход в Серию А может состояться уже зимой. Генеральный директор миланцев Леонардо провел несколько встреч с представителем Фабрегаса.

    Ранее сообщалось, что «Челси» предлагает новый контракт испанцу, но со значительным понижением зарплаты.

    В текущем сезоне Фабрегас сыграл в трех матчах в Премьер-лиге, проведя на поле в общей сложности 48 минут.

    Источник: Calciomercato

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    19.11.2018 09:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +675

      life85 19 ноября 2018, 10:32

      То неизвестную молодежь набрали , то "пенсионеров" со всего мира собирают ...

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