«Милан» провел несколько встреч с представителем Фабрегаса

Руководство «Милана» рассматривает вариант приглашения полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.

Контракт 31-летнего испанца с лондонским клубом истекает в конце текущего сезона, поэтому переход в Серию А может состояться уже зимой. Генеральный директор миланцев Леонардо провел несколько встреч с представителем Фабрегаса.

Ранее сообщалось, что «Челси» предлагает новый контракт испанцу, но со значительным понижением зарплаты.

В текущем сезоне Фабрегас сыграл в трех матчах в Премьер-лиге, проведя на поле в общей сложности 48 минут.