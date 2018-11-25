Corriere dello Sport: Игуаин хочет уйти из «Милана». Он ждет звонка от Сарри 

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин хочет покинуть клуб. По информации Corriere dello Sport, игрок ожидает звонка от главного тренера «Челси» Маурицио Сарри.

Игуин перешел в «Милан» летом из «Ювентуса» на правах аренды. Соглашение рассчитано на два сезона.

В августе «Челси» уже пытался подписать аргентинца. Сарри в интервью говорил, что сожалеет о несостоявшемся трансфере. В сезоне-2015/16 специалист работал с Игуаином в «Наполи».

Игуаина пожалел даже Роналду, но он и правда облажался