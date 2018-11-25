Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Corriere dello Sport: Игуаин хочет уйти из «Милана». Он ждет звонка от Сарри 

    Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин хочет покинуть клуб. По информации Corriere dello Sport, игрок ожидает звонка от главного тренера «Челси» Маурицио Сарри.

    Игуин перешел в «Милан» летом из «Ювентуса» на правах аренды. Соглашение рассчитано на два сезона.

    В августе «Челси» уже пытался подписать аргентинца. Сарри в интервью говорил, что сожалеет о несостоявшемся трансфере. В сезоне-2015/16 специалист работал с Игуаином в «Наполи».

    Игуаина пожалел даже Роналду, но он и правда облажался

    Источник: Corriere dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.11.2018 23:45
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 26 ноября 2018, 04:39

      крыса как и бонучи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 26 ноября 2018, 00:26

      А потом куда будет проситься ? Если в Челси не сростется

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2780

      BlackMurder > XaXatyn 26 ноября 2018, 06:10

      В псж епт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Milaninho 26 ноября 2018, 00:07

      Нытик

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 