Сарри: «Немного сожалею, что не удалось подписать Игуаина в «Челси»

довольно странно,конечно,что Сарри не был куплен нападающий.Мората не тянет,Жиру в основе появляется редко,на него ставку,вряд ли,будет делать тренер.будет интересно понаблюдать за тем,как Сарри будет решать эту немалую проблему.
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри признался, что немного сожалеет о том, что ему не удалось заполучить из «Ювентуса» нападающего Гонсало Игуаина
В сезоне-2015/16 специалист работал вместе с форвардом в «Наполи».
Недавно аргентинец перешел в «Милан» из «Ювентуса» на правах аренды с правом выкупа.
«Игуаин? Немного сожалею. Но, в конце концов, у всех после закрытия трансферного окна имеется несколько небольших сожалений», – сказал Сарри.