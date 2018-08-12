Сарри: «Немного сожалею, что не удалось подписать Игуаина в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри признался, что немного сожалеет о том, что ему не удалось заполучить из «Ювентуса» нападающего Гонсало Игуаина

В сезоне-2015/16 специалист работал вместе с форвардом в «Наполи».

Недавно аргентинец перешел в «Милан» из «Ювентуса» на правах аренды с правом выкупа.

«Игуаин? Немного сожалею. Но, в конце концов, у всех после закрытия трансферного окна имеется несколько небольших сожалений», – сказал Сарри.