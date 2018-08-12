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    Сарри: «Немного сожалею, что не удалось подписать Игуаина в «Челси»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри признался, что немного сожалеет о том, что ему не удалось заполучить из «Ювентуса» нападающего Гонсало Игуаина

    В сезоне-2015/16 специалист работал вместе с форвардом в «Наполи».

    Недавно аргентинец перешел в «Милан» из «Ювентуса» на правах аренды с правом выкупа.

    «Игуаин? Немного сожалею. Но, в конце концов, у всех после закрытия трансферного окна имеется несколько небольших сожалений», – сказал Сарри.

    Источник: Tribalfootball

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    12.08.2018 14:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 12 августа 2018, 17:38

      довольно странно,конечно,что Сарри не был куплен нападающий.Мората не тянет,Жиру в основе появляется редко,на него ставку,вряд ли,будет делать тренер.будет интересно понаблюдать за тем,как Сарри будет решать эту немалую проблему.

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