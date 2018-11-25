РПЛ. «Зенит» дома выиграл у «Ростова», гости доигрывали матч в меньшинстве

Зенит с победой! Очень нужная победа над ближайшим конкурентом.
«Зенит» обыграл «Ростов» в матче 15-го тура РПЛ со счетом 2:0. Голы забили форвард Себастьян Дриусси и хавбек Александр Ерохин.
«Зенит» с 34 очками возглавляет таблицу, «Ростов» с 23 очками идет пятым.
Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Дриусси, 12; 2:0 – Ерохин, 63.
«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Ерохин (Оздоев, 87), Кузяев, Мак, Эрнани (Терентьев, 84), Паредес, Дзюба, Дриусси.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон (Ионов, 88), Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Скопинцев (Кьяртанссон, 65), Зуев (Щадин, 83), Сигурдарсон.
Предупреждения: нет – Гулиев, 35; Сигурдссон, 79.
Удаление: нет – Гулиев, 85.