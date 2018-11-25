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    РПЛ. «Зенит» дома выиграл у «Ростова», гости доигрывали матч в меньшинстве

    «Зенит» обыграл «Ростов» в матче 15-го тура РПЛ со счетом 2:0. Голы забили форвард Себастьян Дриусси и хавбек Александр Ерохин.

    «Зенит» с 34 очками возглавляет таблицу, «Ростов» с 23 очками идет пятым.

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дриусси, 12; 2:0 – Ерохин, 63.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Ерохин (Оздоев, 87), Кузяев, Мак, Эрнани (Терентьев, 84), Паредес, Дзюба, Дриусси.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон (Ионов, 88), Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Скопинцев (Кьяртанссон, 65), Зуев (Щадин, 83), Сигурдарсон.

    Предупреждения: нет – Гулиев, 35; Сигурдссон, 79.

    Удаление: нет – Гулиев, 85.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2018 20:55
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 14:22

      Зенит с победой! Очень нужная победа над ближайшим конкурентом.

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 26 ноября 2018, 05:17

      Ростов надеялся сдержать первоначальный натиск Зенита уйдя в глухую оборону и уже затем начать играть в свой футбол на контратаках.Не вышло.Пропущенный гол сломал все планы.Ну а дальше Питер гроссмейстерски довёл матч до нужного ему результата.Могли забить и больше.Песьяков выручил. Ростов имел несколько неплохих подходов.Если бы были поточнее в ударах и передачах,то могли зацепиться за ничью...Питер же взял реванш за поражение в кубке.С победой...Ждём ответки весной во втором круге!

      3
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 26 ноября 2018, 00:22

      Зенит с победой !!! Колхозники сегодня нулевые...))

      -3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 ноября 2018, 23:11

      В отместку за Кубок.

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 25 ноября 2018, 22:58

      Просто не много отдохнули игроки второго плана Зенита, даже без сборников, которые мотались по разным городам и странам. А когда у сборников есть поддержка, то и они играют без отдыха не слабо. Дриусси сегодня заработал приз лучшего игрока матча.

      1
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 25 ноября 2018, 21:45

      С ПОБЕДОЙ ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ ЗЕНИТА!!!!!

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 ноября 2018, 21:37

      После второго гола бегало какое-то желтое стадо. Пожалел Зенит ростовчан.

      4
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      Рейтинг: +122

      озеров 25 ноября 2018, 21:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вилкова с очередной победой. Судьишка хоть спортом бы что ли занялся, а то на Миллеровских харчах совсем жиром заплыл.

      -6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > озеров 25 ноября 2018, 21:33

      Да лан, все спорные моменты в пользу Ростова свистел. Но судья слабый, согласен.

      7
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 25 ноября 2018, 21:27

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      А что это значит - Маркизио отказался выходить на замену в конце матча, что то не так в королевстве Газпрома, Паредес, Дриусси уйдут , не хотят они в Зените играть, ну и что .

      -4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > zritelx 25 ноября 2018, 21:34

      Ты какой знаток, блин. С Зенита никто так просо не уходит. Зенит выставляет в дверь, а потом пинком.

      2
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > prezent2017 25 ноября 2018, 21:43

      Почему Маркизио отказался выходить в игру, спустят ли ему это с рук.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 ноября 2018, 21:25

      Всех с победой ! Позитив перед Евротуром полезен .

      7
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