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    «Спартак» победил «Крылья Советов» и прервал четырехматчевую домашнюю серию из поражений

    В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» на «Открытие Арене» обыграл «Крылья Советов» (3:1). Этой победой московский клуб прервал четырехматчевую домашнюю серию из поражений в Премьер-лиге.

    Ранее красно-белые проиграли «Уралу» (1:2), тульскому «Арсеналу» (2:3), «Ростову» (0:1) и «Ахмату» (1:2).

    На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.

    Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2018 17:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 25 ноября 2018, 22:19

      Очевидно что выбор в сторону Кононова лучше чем Рианчо. Посмотрим как пойдет дальше. Теперь на очереди Рапид.

      0
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 25 ноября 2018, 20:00

      по-другому им только в пердив

      0
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 25 ноября 2018, 20:00

      снова стали помогать судьи

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 25 ноября 2018, 18:35

      Стыдно должно быть судейке: два пенальти в ворота мясных не поставил................ Судьи по-прежнему всесильны........

      0
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 25 ноября 2018, 17:46

      Следующий матч покажет на что способен Спартак! А сегодня можно возмущаться, восхищаться...но делать выводы рано...

      3
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 25 ноября 2018, 17:39

      повторы начались у нас на чм.во всех странах это работает.но не у нас.позор

      2
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 25 ноября 2018, 17:38

      Нашли чем хвастаться! Детей обыграли!! ;о))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 ноября 2018, 17:29

      Любой достижение с течением времени уходит в небытиё.
      Так и здесь.Ни чего нового.

      1
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