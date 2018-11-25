«Спартак» победил «Крылья Советов» и прервал четырехматчевую домашнюю серию из поражений

В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» на «Открытие Арене» обыграл «Крылья Советов» (3:1). Этой победой московский клуб прервал четырехматчевую домашнюю серию из поражений в Премьер-лиге.

Ранее красно-белые проиграли «Уралу» (1:2), тульскому «Арсеналу» (2:3), «Ростову» (0:1) и «Ахмату» (1:2).

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.

Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы